سفرای 14 کشور از مناطق دیدنی شهرستان دنا دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، این سفرا به همراه خانواده هایشان صبح جمعه به شهر سی سخت سفر کردند و از جاذبه های دیدنی این منطقه شامل "دشتک" سی سخت، کوه گل، چشمه "میشی" و روستای کریک بازدید کردند.

در این بازدیدها سفرا با آداب و رسوم مردم استان و شیوه زندگی عشایر آشنا شدند.

اجرای موسیقی محلی و حرکات موزون محلی از دیگر برنامه های اجرا شده در این بازدیدها بود.

در این سفر سفرا از آبشار "تنگ تامرادی" و آبشار یاسوج دیدن کرده و در ضیافت شام استاندار کهگیلویه و بویراحمد حضور پیدا می کنند.

برخی از سفرا جاذبه های طبیعی این استان را بی نظیر توصیف کردند و ضمن گرفتن عکس از طبیعت زیبای استان، خواستار معرفی بیشتر این جاذبه های طبیعی شدند.