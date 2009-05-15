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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

سفرای 14 کشور از مناطق دیدنی شهرستان دنا دیدن کردند

یاسوج - خبرگزاری مهر: سفرای 14 کشور خارجی که به یاسوج سفر کرده اند از مناطق دیدنی شهرستان دنا دیدن کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، این سفرا به همراه خانواده هایشان صبح جمعه به شهر سی سخت سفر کردند و از جاذبه های دیدنی این منطقه شامل "دشتک" سی سخت، کوه گل، چشمه "میشی" و روستای کریک بازدید کردند.

در این بازدیدها سفرا با آداب و رسوم مردم استان و شیوه زندگی عشایر آشنا شدند.

اجرای موسیقی محلی و حرکات موزون محلی از دیگر برنامه های اجرا شده در این بازدیدها بود.

در این سفر سفرا از آبشار "تنگ تامرادی" و آبشار یاسوج دیدن کرده و در ضیافت شام استاندار کهگیلویه و بویراحمد حضور پیدا می کنند.

برخی از سفرا جاذبه های طبیعی این استان را بی نظیر توصیف کردند و ضمن گرفتن عکس از طبیعت زیبای استان، خواستار معرفی بیشتر این جاذبه های طبیعی شدند.

کد مطلب 878820

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