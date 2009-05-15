آرزوی نتانیاهو درباره ایران و اعراب محقق نخواهد شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یمن، ابوبکر القربی وزیر خارجه یمن صبح روز جمعه پس از دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگاران اعزامی ایران به یمن با بیان این مطلب گفت: همانطور که رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه شکست خورد ، مسلما در این توطئه که برای ایجاد تفرقه بین کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران است نیز شکست خواهد خورد.

وی خاطرنشان کرد: هر چند یک سری اختلاف نظرهایی بین ما وجود دارد ولی مسلما در نهایت ما این اختلافات را کنار می گذاریم و ید واحده و متحد هستیم و اسرائیل هرگز به آرزوی خود نخواهد رسید.

القربی تاکید کرد: ما همواره با جمهوری اسلامی ایران روابط برادرانه خود را خواهیم داشت.

وزیر خارجه یمن گفت: بین برادران حل اختلافات بسیار آسان است .

لاریجانی امروز پس از دیدار از مسجد الرئیس الصالح ، نماز جمعه را در این مسجد اقامه خواهد کرد.

وی همچنین در آخرین برنامه خود در یمن عصر امروز با ایرانیان مقیم یمن دیدار و گفتگو خواهد کرد.