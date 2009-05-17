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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

اسماعیل نژاد در گفتگو با مهر:

کارمان برای شناسایی نفرات ملی پوش سخت شده است

کارمان برای شناسایی نفرات ملی پوش سخت شده است

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان گفت: با توجه به حضور نداشتن در دو تورنمنت بین اللملی جلفائیان و شهداء کارمان برای شناسایی نفرات ملی پوش سخت شده است.

فرهاد اسماعیل نژاد سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر تیم پس از پشت سرگذاشتن چند مرحله اردو چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه راهی تورنمنت بین اللملی جام  قهرمانان ترکیه شد تا کادر فنی شناخت دقیق تری از نفرات خود پیدا کند.

وی گفت: پس از بازگشت از ترکیه بلافاصله اردوی ما آغاز می شود و این اردوها به تناوب تا زمان رقابتهای قهرمانی آسیا ادامه دارد و ضمن اینکه بدلیل امتحانات اردونشینان امکان حضور در جلفائیان ارمنستان وجود ندارد و رقابتهای جام شهداء در ایران نیز بدلیل انتخابات ریاست جمهوری لغو شده است و این کار ما را برای شناسایی نفرات ملی پوش سخت می کند.

اسماعیل نژاد تصریح کرد: با توجه به فاصله 21 روزه بین رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان ما به احتمال فراوان با تغییری 30 درصدی در ترکیب تیم آسیایی راهی رقابت جهانی می شویم.

رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا اوایل تیرماه در فیلیپین و رقابتهای قهرمانی جهان اواسط مردادماه در ترکیه برگزار می شود.

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان سال گذشته در رقابتهای قهرمانی آسیا قهرمان و در رقابتهای قهرمانی جهان نایب قهرمان شد.

کد مطلب 878842

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