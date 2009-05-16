شناسایی یک عامل موثر در بروز اضطراب

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه میشیگان ترکیب شیمایی FGF2 (فیبروبلاست فاکتور دو رشد) را در مغز شناسایی کردند که میزان ترشح آن در افزایش و یا کاهش سطح اضطراب اثر می گذارد.

FGF2 یکی از مواد مسئول در توسعه مغزی و ترمیم سلولی در آسیب دیدگیها است.

برپایه اطلاعات موسسه ملی سلامت ذهن، در حال حاضر بیش از 40 میلیون بزرگسال آمریکایی از اختلال اضطراب و 14 و نیم میلیون نفر از افسردگی رنج می برند.

مطالعات پیشین نشان می داد که در افراد متاثر از افسردگی سطح پایینی از FGF2 و دیگر مواد شیمیایی مرتبط با آن وجود دارد.



اکنون این دانشمندان آمریکایی با بررسی سطوح FGF2 در گروهی از افراد که در خانواده آنها بیش از 19 نسل مواردی از اضطراب زیاد و یا کم وجود داشت کشف کردند که همچنین سطوح FGF2 در افرادی که اضطراب زیاد دارند نیز بسیار کم است.

نتایج این تحقیقات که در نیچر نوروساینس منتشر شده است نشان می دهد که افسردگی و اضطراب می توانند ریشه های مشترکی داشته باشند.