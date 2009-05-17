ارائه پیشنهادات وزارت علوم به قوه قضاییه برای کاهش هزینه ثبت اختراع

علیرضا جهانگیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آیین نامه جدید نکات مثبتی وجود دارد که از آن جمله می توان به مدت زمان تجاری سازی اختراعات اشاره کرد. در گذشته این مدت 20 ساله بود ولی در آیین نامه جدید سالانه است که این امر موجب می شود که مخترع به دنبال تجاری کردن ایده های پژوهشی خود باشد.

جهانگیریان با انتقاد از پلکانی شدن هزینه ها در این آیین نامه اظهار داشت: طبق آیین نامه هزینه های اولیه ثبت کم است ولی به تدریج این هزینه ها افزایش می یابد. هر چند رسیدگی به امر ثبت اختراعات در حوزه اختیارات قوه قضاییه است ولی ما مراتب اعتراض خود را به طریق شفاهی اعلام کردیم.

وی با تاکید بر اینکه تنظیم آیین نامه ثبت به این شیوه نیاز به حمایتهای دیگری دارد، اضافه کرد: از آنجا که بحث ثبت اختراع بسیار مهم است از این رو چنانچه در این بخش نقصانی ایجاد شود مراحل بعدی چون تجاری سازی نیز با مشکلاتی مواجه می شود.

معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه در این حوزه باید از سیاستهای تشویقی استفاده شود، خاطرنشان کرد: بر اساس این آیین نامه هزینه ثبت اختراعات شرکتهای فناور 10 برابر افراد حقیقی است که بر اساس بررسیهای ما این شیوه در سایر کشورها نهایتا دو تا سه برابر است.

جهانگیریان اضافه کرد: دلیلی که قوه قضاییه در این زمینه ارائه کرده این است که ما به واسطه پذیرفتن معاهدات بین المللی مجبور به افزایش هزینه های ثبت شدیم که در حال حاضر این مورد در وزارت علوم در دست بررسی است تا مشخص شود که تا چه حد می توانیم این هزینه ها را افزایش دهیم.

وی به لزوم اعمال اصلاحات در این آیین نامه اشاره کرد و به مهر گفت: پس از انجام بررسیها موارد اصلاحی را تدوین و به صورت کتبی به قوه قضاییه ارائه می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که پیشنهادات کتبی وزارت علوم ظرف یک ماه آینده ارائه شود.