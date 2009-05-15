سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان گیلان زودبازده است

به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، نماینده مردم رودسر واملش در مجلس ظهر جمعه در بازید از برخی پروژه های گردشگری این منطقه اظهار داشت: صنعت توریسم صنعتی سالم، کم هزینه اما پردرآمد که باید با برنامه ریزی صحیح در جامعه توسعه یابد.

وی با اعلام اینکه رسانه ها اصلی ترین عامل توسعه دهنده صنعت توریسم هستند، تاکید کرد: رسانه های جمعی اصلی ترین نقش را در توسعه، شناسایی و معرفی صنعت توریسم دارند و به خوبی می توانند زمینه را برای اجرا و تکمیل طرحهای گردشگری و استقبال توریسم فراهم کنند.

نماینده مردم مجلس عنوان کرد: توسعه گردشگری از مسائل مهمی که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کم می ‌کند و همه‌ متولیان امر باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

عباسی اظهار داشت: ایران اسلامی یکی از 10 کشور اول جهان است که برخوردار از صنعت توریسم و گردشگری بوده و در میان استانهای کشور گیلان به لحاظ برخورداری از مکانهای تاریخی، طبیعی و مذهبی جایگاه ویژه ای دارد.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن این استان در شرایط جغرافیایی مناسب آب و هوایی و منطقه ای و داشتن مزیتها و استعدادهای گردشگری توجه به صنعت گردشگری، به لحاظ تامین اعتباری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

عباسی ادامه داد: با توجه به فراوانی مکانهای تفرجگاهی و گردشگری در استان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ایجاد طرحهای گردشگری به خوبی استقبال می شود و به دلیل مزیتهایی که استان در این بخش دارد سرمایه های هزینه شده در این زمینه در کوتاه مدت قابل برگشت خواهد بود.

وی شناسایی و معرفی کامل مزیتها و استعدادهای گردشگری استان را منوط به توجه فرا دستگاهی، عزمی ملی و تلاشی همگانی و فراگیر دانست و افزود: دستگاه های فرهنگی در این خصوص نقشی اساسی دارند که باید متولیان این بخش را یاری کنند.

وی در ادامه از رسانه های جمعی خواست تا بیش از پیش توانمندی ها و استعدادهای بالقوه استان گیلان را برای گردشگران معرفی و زمینه جذب جهانگردان و توریسم را فراهم کنند.