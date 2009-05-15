بان کی مون خواستار احیای مذاکرات شش جانبه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بان کی مون روز پنج شنبه از جامعه جهانی بویژه گروه شش جانبه در مذاکرات خلع سلاح کره شمالی خواست برای بازگشت پیونگ یانگ به مذاکرات تلاش کنند.

وی، وضعیت دو کره را یک نگرانی بزرگ برای شخص خود به عنوان یک کره ای اعلام کرد و گفت: پس از آزمایش موشکی کره شمالی، تنش ها در دو کره افزایش یافته است.

این در حالی است که دولت کره جنوبی نیز امروز طی نامه ای به کره شمالی پیشنهاد شروع دور جدیدی از مذاکرات درباره شروع به کار منطقه آزاد اقتصادی دو کره را ارائه کرد.

کره جنوبی و شمالی در منطقه مرزی دو کشور در شهر کائیسونگ کره شمالی یک مجتمع صنعتی مشترک داشتند که طی تنش های گذشته بسته شد.

این در شرایطی است که شنبه 5 اردیبهشت یک کمیته در شورای امنیت سازمان ملل متحد، سه شرکت کره شمالی را به اتهام کمک به توسعه تجهیزات موشکی و برنامه های هسته ای این کشور تحریم کرد.

این تحریم ها پس از آن صورت می گیرد که شورای امنیت تحت فشار آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در پاسخ به آزمایش موشکی کره شمالی بیانیه ای را در محکومیت این کشور صادر کرد که این امر خشم پیونگ یانگ را بر انگیخت.

این مسئله سبب شد تا کره شمالی خروج خود را از گفتگوهای هسته ای اعلام و از سرگیری برنامه های بازفراوری میله های سوخت هسته ای خود را اعلام کرد.

کره شمالی پرتاب موشک تائه پودونگ 2 حامل ماهواره را حق هر کشوری برای استفاده غیر نظامی از فضا عنوان کرده، اما آمریکا و متحدین آن پرتاب آن را نقض قطعنامه 1718 سازمان ملل توصیف کردند.