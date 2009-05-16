مروری بر پرسه های علمی انسان در فضا/ تصاویر 10 راهپیمایی فضایی مشهور

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعه بر روی پدیده های کیهانی بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان تنها به واسطه تجهیزات قدرتمندی مانند تلسکوپهای زمینی به مطالعه آنها پرداخت. اختلالات متفاوتی از جمله اتمسفر زمین مانعی بزرگ برای دقت در این مطالعات به شمار می رود و به همین دلیل بسیاری از اخترشناسان با نیاز به ابزاری برای مشاهده اجرام کیهانی در پس اتمسفر زمین مواجه شدند.

تلسکوپهای فضایی، انواع کاوشگرها و ماهواره ها و از همه مهمتر و مشهورتر ایستگاه فضایی بین المللی که توسط انسان به مدار زمین و دورتر فرستاده شده اند نتیجه فعالیتهایی است که در جهت رفع این نیاز شکل گرفته است. اما این تجهیزات با اختلالاتی دوره ای مواجه می شوند که رفع آنها از فواصل طولانی تقریبا غیر ممکن به نظر می آید. به بیانی دیگر احتمال تعمیر قطعی بسیاری از این تجهیزات از مسیر دور امری بسیار پیچیده و زمان بر است که می تواند هزینه زیادی را نیز برای سازمانهای فضایی فعال جهان از جمله ناسا و آژانس فضایی اروپا و روسیه به دنبال داشته باشد.

به همین منظور ماموریتهایی خطیر شکل می گیرند که طی آن فضانوردان مامور تعمیر این تجهیزات با ارزش و حیاتی می شوند. طی این ماموریتها انواع قطعات و تجهیزات توسط فضانوردان نصب و یا تعمیر خواهند شد که این عملیات بدون شکل گیری راهپیمایی های فضایی عملی نخواهد شد.

فضانوردان برای انجام این راهپیمایی ها قبل از آغاز ماموریت ماهها به تمرینات سخت و طاقت فرسا در شرایط خلا می پردازند تا در ماموریت اصلی بتوانند به خوبی با محیط تطبیق پیدا کرده و ماموریت را با موفقیت به اتمام برسانند. برای مثال هفت فضانوردی که روز چهارشنبه توسط فضاپیمای آتلانتیس به منظور تعمیر تلسکوپ فضایی هابل زمین را ترک کرده اند ماهها قبل از آغاز سفر در بزرگترین استخر مسقف جهان در مرکز فضایی جوهانسون ناسا واقع در هیوستون به تمرین پرداختند. این استخر 23 میلیون لیتری شرایط خلا را مشابه خلا موجود در فضا برای فضانوردان به وجود آورده و در این شرایط تمرینهای مختلف برای نصب انواع تجهیزات در زمان تعیین شده شکل خواهد گرفت.

به گزارش مهر، تنها از سال 1965 تا سال 2001 بالغ بر 45 راهپیمایی فضایی توسط فضانوردان سازمان ناسا شکل گرفته است و از سال 1998 تا سال 2009 در حدود 123 راهپیمایی فضایی به منظور تکمیل و نصب قطعات جدید در ایستگاه فضایی بین المللی به انجام رسیده است. طولانی ترین راهپیمایی فضایی در ایستگاه بین المللی در سال 2001 حدود هشت ساعت و 56 دقیقه به طول انجامیده است و کوتاهترین آن در سال 2004 و تنها 14 دقیقه زمان صرف کرده است.

روز پنجشنبه 14 می 2009 نیز یکی از تازه ترین راهپیمایی های فضایی به منظور تعمیر تلسکوپ فضایی هابل با موفقیت به اتمام رسید که طی آن دوربینی جدید به همراه سازه ای برای اتصال به فضاپیماهای روباتیک به این تلسکوپ اتصال یافت.

تصویر بالا تصویری از تلویزیون ناسا را نشان می دهد که در آن دو فضانورد شاتل آتلانتیس خود را برای انجام راهپیمایی فضایی به هابل رسانده اند. سایت خبری ویرد با بررسی تاریخچه راهپیمایی های فضایی تصاویری جالب را از این ماموریتهای خطیر و حیاتی ارائه کرده است.

اولین راهپیمایی فضایی در 18 مارچ 1965 توسط آلکسی لئونوف روسی به انجام رسید و وی را به اولین انسانی که تا به حال به فضا پا گذاشته است تبدیل کرد. این تصویر توسط دوربین تصویر برداری که به فضاپیمای سوویت وسکود 2 اتصال یافته به ثبت رسیده است.

اد وایت اولین آمریکایی است که قدم به فضا گذاشت و طی ماموریت جمینی 4 در محیط ناشناخته فضا پرسه زد. وی در این تصویر به واسطه دو رابط مقاوم به فضاپیما اتصال یافته است.

روستی شویکارت در این تصویر خارج از اتاقک مدارگرد آپولو 9 دیده می شود. آپولو 9 تنها ماموریتی آزمایشی بوده و هیچگاه به کره ماه نرفت.

بروس مک کندلس فردی است که برای اولین بار در سال 1984 بدون اتصال به کمند محافظ به راهپیمایی فضایی پرداخت. وی در این تصویر در برابر فضاپیمای چلنجر و بر فراز سیاره آبی دیده می شود.

در این تصویر که به سال 1992 تعلق دارد سه فضانورد در حالی دیده می شوند که ماهواره ارتباطی 4.5 تنی اینتل ست را به دست گرفته اند.

کتی ترونتون در این تصویر در تلاش برای جداساختن صفحه خورشیدی شکسته شده از بدنه هابل است. این ماموریت در سال 1993 با موفقیت به اتمام رسید. آنچه در این تصویر به شکل ستاره ای کم فروغ دیده می شود سیاره زمین است.

دو فضانورد از یکدیگر به عنوان تکیه گاه استفاده کرده و در تلاش بری نصب تجهیزات جدید هابل به سر می برند. این تصویر به ماموریت سال 1993 ناسا تعلق دارد.

کارل مید و مارک لی در سمت راست تصویر دو فضانوردی هستند که در ماموریت سال 1994 در حال انجام راهپیمایی دیده می شوند.

زمانی که در سال 2007 قسمتی از باله خورشیدی ایستگاه بین المللی فضایی دچار شکستگی شد، اسکات پارارزینسکی به منظور تعمیر این اختلال از بازوی روباتیک ایستگاه استفاده کرد.