به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله هاشمی شاهرودی پنجشنبه در نشست شورای روسای دادگستری سراسر کشور گفت : تاکنون سابقه نداشته که قوه قضائیه به این اندازه در مسایل داخلی، خارجی، تهیه و تدوین قوانین و مقررات حقوقی و قضایی فعال باشد و در حال حاضر تغییرات بنیادی در این حوزه به وجود آمده است.

وی به سند برنامه اول، دوم و سوم دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: این اسناد علمی، کم ‌نظیر بوده و سند چشم‌انداز قوه قضاییه است که باید بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله نظام تهیه و تنظیم شده باشد و دستگاه قضایی در گذشته تنها به دنبال حل و فصل پرونده‌ها بود.

وی درباره شایعه انحلال شورای حل اختلاف در دوره ریاست بعدی قوه قضائیه گفت: ذکر این شایعات بی‌خود است و از سوی افراد مغرض و جاهل ناشی می‌شود.

رئیس قوه قضائیه درباره شورای حل اختلاف گفت: در آیین‌نامه این شورا ممکن است نواقصی وجود داشته باشد که باید اصلاح شود، اما این نهاد، نهاد خوبی است که درباره آن قانون هم به تصویب رسیده است.

هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه " نظام و سیستم قضایی قائل به شخص نیست"، گفت: این سیاستها تصویب و به تایید مقام معظم رهبری و ابلاغ ایشان رسیده و برخی از سیاستها از قبیل حبس‌زدایی فرهنگ شده است. این شایعات ناشی از کم‌سوادی و بیسوادی برخی از افراد است؛ زیرا این سیاست‌ها از افتخارات نظام است.

وی خاطر نشان کرد: لوایح زیادی از قبیل لایحه قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، دادگاه اطفال و دادگاه خانواده در مجلس شورای اسلامی و قوانینی از قبیل آیین دادرسی تجاری، قانون تعزیرات حکومتی، قانون چک و قانون تشکیلات قضایی تهیه شده که هنوز از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است.

شاهرودی تمرکز امور قضایی را یکی از سیاست‌های هفده‌گانه قوه قضائیه خواند و درباره برنامه‌های اولویت‌دار این قوه در سال جاری گفت: بهداشت حقوقی قضایی، سالم‌ سازی دستگاه اجرایی و حقوقی جامعه، اجرای کامل برنامه CMS،آموزش قضات، ایجاد امنیت و نظارت قوه قضائیه بر ضابطان از جمله برنامه‌های اولویت‌دار قوه قضائیه در سال جاری است.

وی گفت: سازمان بازرسی می‌تواند نقاط ضعف و آسیبهای شهرداری‌ها و دستگاه‌ها را بررسی و موضوع را با قضات در جلسه مشترک با این سازمان‌ها مطرح کند که این راهکار اجرایی شدن بهداشت قضایی است.

وی با انتقاد از این‌ که " ما شعار مبارزه با فساد می‌دهیم اما کسی راهکار نمی‌دهد"، گفت: سیستم اجرایی، گلوگاه‌ها و نقاط و منشاء بروز اختلاف و فساد را باید اصلاح کنیم و در بهداشت قضایی پیشگیری بهتر از درمان است. ما نباید به جای آن قضات را اضافه کنیم بلکه باید جلوی فساد و اختلافات را بگیریم.

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از بی توجهی قضات ذر اجرای سیاست ها گفت: اکثر قضات در شهرستان‌ها توجهی به سیاست‌های مصوب ندارند و در موردی دانشجویی که از خانه پدرش برنجی را که ارزش 6 هزار تومانی داشت را برداشته بود به دو سال حبس محکوم کرده بودند که این ظلم است و سیاست‌های ابلاغی را باید فرهنگ کنیم.

وی در ادامه گفت: برخی از قضات دلشان می‌خواهد همه را به زندان بیاندازند و در این ارتباط به روسای دادگستری ها در نامه‌ای تاکید کرده ایم که این قضات را از بخش کیفری به حقوقی منتقل کنند.

وی تاکید کرد: قضات باید با حفظ آزادی مشروع، حقوق شهروندی، نقش اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دستگاه قضایی بیشتر آشنا شوند؛ زیرا قوه قضائیه جمهوری ایران اسلامی قائل به شرع است و همه کار می‌تواند بکند به جز اجرا.

شاهرودی افزود: اگر قضات متوجه مسوولیت سنگین قوه قضائیه بشوند در مسایل جزئی محدود نمی‌شوند و به دنبال پیشگیری، احیای مسایل کلی و سالم‌سازی جامعه می‌روند.

وی ایجاد امنیت در جامعه و نظارت بر ضابطان را یکی از وظایف قوه قضاییه دانست و خطاب به روسای دادگستری‌ها گفت: اجازه ندهید ضابطان انتظامی خودمختار شوند و پلیس‌سالاری در جامعه رواج پیدا کند. زیرا پلیس‌سالاری در جامعه آسیب‌رسان است از نیروی انتظامی نترسید و نگذارید که جای شما را بگیرند.

رییس قوه قضائیه گفت: در امر تحقیق همه چیز را به نیروی انتظامی نسپارید، دادسراها و بازپرس‌ها باید خودشان تحقیق کنند تا نیروی انتظامی هر بلایی سر متهم نیاورد. سیاست نظارت و اشراف بر ضابطان انتظامی از سوی رهبری تایید شده است.

وی با تاکید بر اینکه " عدالت شعب اجرای احکام در این است که در اختیار قضات باشد" گفت: نفوذ وکلا و کارشناسان در پرونده‌ها را کنترل کنید و با استفاده از تکنیک‌های روز نظارت‌تان را بیشتر کنید.