ترکیه بر عضویت کامل در اتحادیه اروپا تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه گفت: ما یا به عضویت کامل اتحادیه اروپا درخواهیم آمد یا هرگز به عضویت آن در نخواهیم آمد.

داود اوغلو از اعضای اتحادیه اروپا خواست پیوستن آنکارا به این اتحادیه را به یک موضوع سیاسی تبدیل نکنند.

وزیر خارجه ترکیه در حالی در روز پنج شنبه و در استکهلم از عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا دفاع کرد که تلاش جدیدی از سوی فرانسه و آلمان برای پذیرش ناقص آنکارا در این اتحادیه شروع شده است.

در شرایطی که اتحادیه اروپا، انجام اصلاحات اجتماعی و سیاسی در ترکیه را بهانه نپذیرفتن این کشور در این اتحادیه اعلام کرده اند، فرانسه و آلمان مسلمان بودن مردم آنرا از دلایل این موضوع اعلام کرده اند.