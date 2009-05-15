کاندیداها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: برنامه محوری و اخلاق مداری باید جایگزین تخریب و انتقاد بی مورد کاندیداها از دولت باشد.

وی خاطرنشان کرد: نامزدهای انتخاباتی باید با رعایت اخلاق انتخاباتی، تقوی الهی و معرفت دینی زمینه حضور حداکثری مردم را در 22 خرداد فراهم سازند.

امام جمعه ساری عنوان کرد: مردم باید با حضور آگاهانه رئیس جمهور محبوب، دلسوز، اخلاق مدار و موفق برای نظام را تعیین کنند.

طبرسی با بیان اینکه مناظره های انتخاباتی نامزدها با یکدیگر باید صورت گیرد، یادآور شد: نقد منصفانه و بیان برنامه های هدفمند و اصولی می تواند زمینه حضور پرشور مردم و انتخاب نامزد اصلح را فراهم سازد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری گفت: ملت بزرگ ایران بار دیگر در این برهه تاریخی، انقلاب اسلامی را در جهان متجلی کرده و اجازه رسوخ دشمن را به داخل نخواهند داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه حرکت به سوی اصلاح الکوی مصرف در جامعه نیازمند فرهنگسازی است افزود: اصلاح الگوی مصرف را باید از خانواده ها آغاز کرد.

خطیب جمعه مرکز استان مازندران با تاکید بر تقویت فرهنگ شیعی و مهدوی در جامعه اظهار داشت: دین اسلام دین اخروی، دینی و ابدی شیعیان جهان اسلام است.

طبرسی بیان داشت: علمای دین در ترویج دین، اخلاق، معرفت، معاد، عبادت و اسلام به انسانها نقش اساسی داشته و مجتهد کاشف قانون الهی است.

وی در پایان با تاکید بر تقویت تقوی الهی در بین آحاد جامعه خواستار تحکیم بنیان خانواده ها شد.