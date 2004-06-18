نمودار تشكيلات استاني سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري بزودي به تصويب مي رسد

رجبعلي خسرو آبادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: پس از به پايان رسيدن وابلاغ نمودار مركزي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري ، درحال حاضركارشناسان در اين سازمان كميته اي تشكيل داده و برروي سطح دوم تشكيلات كه شامل واحدهاي استاني است، كار مي كنند وپس از ارسال پيشنهاد خود به سازمان مديريت ، اميدوارم تا اواخر هفته نمودار تشكيلاتي استاني سازمان به تصويب برسد .

وي افزود: سرعتي كه سازمان در تهيه نمودارمركزي واستاني داشته، سرعت قابل قبولي است وكمتر سازمان جديد التاسيسي را مي توان يافت كه با سازمان مديريت ظرف 20 روز در خصوص نمودار وچارت خودش به توافق برسد اما در كل زمان مي برد تا تكاليف تمام استانها مشخص وافراد در پستهاي خود قرار گيرند.

وي درباره تشكيل شركت توسعه جهانگردي در سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خاطر نشان كرد: با وجود اينكه در بخش گردشگري سياست واگذاري امور به بخش خصوصي است اما شركت توسعه جهانگردي شركتي زير دولتي است، اقدامات وفعاليتهايي دربخش گردشگري وجود دارد كه درحوزه سياستگذاريهاي دولت نيست مانند هتل لاله وتعدادي مهمانسرا كه در اختيارسازمان ايرانگردي بوده و هنوز تكليفشان مشخص نشده ، بنابراين شركت توسعه جهانگردي به منظور ساماندهي اين امور شكل خواهد گرفت.