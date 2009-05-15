پیروزی مهرام برابر القادسیه کویت / نماینده ایران صدرنشین گروه اول شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، تیم بسکتبال مهرام امروز جمعه با برتری 120 بر 80 مقابل القادسیه کویت در صدر گروه نخست مسابقات جام باشگاه های آسیا قرار گرفت.

نماینده کشورمان امروز در دیدار با نماینده کویت در چهار کوارتر با نتایج 33 بر 27، 25 بر 15، 32 بر 16 و 30 بر 22 پیروز شد و در صدر گروه دوم مسابقات قرار گرفت.

صمد نیکخواه بهرامی و جکسون ورومن با کسب 32 امتیاز به عنوان پرامتیازترین بازیکنان نماینده ایران معرفی شدند.

مهرام فردا (شنبه) در آخرین دیدار مرحله مقدماتی با سانگمو کره جنوبی دیدار خواهد کرد.

بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در جاکارتا اندونزی آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.

گروه‎ بندی 10 تیم شرکت‎ کننده در این بازی‎ها به این شرح است:

گروه A: مهرام ایران، الریاضی لبنان، سانگمو کره‌ جنوبی، اسمارت گیلاس فیلیپین و القادسیه کویت

گروه B: العربی قطر، الوصل امارات، زین اردن، یانگ ‌کیجرز هندوستان و ساتریامودا اندونزی