زرداری با سارکوزی در پاریس گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آصف علی زرداری به منظور گفتگو با نیکلا سارکوزی در دیداری غیر رسمی وارد پاریس شد.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه، گفتگو درباره وضعیت منطقه و همچنین پاکستان را موضوع گفتگوهای سارکوزی و زرداری عنوان کرد.

زرداری که یک هفته پیش به منظور شرکت در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا، اسلام آباد را ترک کرد بعد از دیدار از پاریس به کشورش برخواهد گشت.

این در حالی است که در یک هفته نبود زرداری در پاکستان، حملات به طالبان افزایش یافته و بنا به گزارش ها بیش از 834 هزار نفر از ساکنان دره سوات از محل درگیری ها فرار کرده و آواره شده اند.