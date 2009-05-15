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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

امام جمعه یزد:

هواداران نامزدهای انتخاباتی ضوابط اسلامی را مد نظر قرار دهند

هواداران نامزدهای انتخاباتی ضوابط اسلامی را مد نظر قرار دهند

یزد - خبرگزاری مهر: حجت‌ الاسلام محمدعلی صدوقی از نامزدهای انتخاباتی و به ویژه هواداران آنها خواست تا ضوابط اسلامی را در رقابتهای خود مد نظر قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نماینده ولی فقیه در این استان و امام جمعه یزد در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: مردم و هواداران نامزدهای انتخاباتی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باید زمینه بیان برنامه های کاندیداها را فراهم کنند تا انتخابی اصلح در کشور انجام شود.

وی با تاکید بر حفظ حرمت افراد در انجام تبلیغات انتخابی عنوان کرد: همه کسانی که توسط شورای نگهبان تایید می شوند اصلح هستند اما مردم باید تلاش کنند با درایت خود فرد اصلح تر را انتخاب کرده و امور کشور را به او بسپارند.

صدوقی خاطرنشان کرد: نتیجه انتخابات مورد احترام همه خواهد بود و حداقلها باید به اکثریت جامعه احترام بگذارند.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات بیان داشت: همواره بر برپایی انتخاباتی باشکوه و سالم تاکید شده و رسانه ها به ویژه رسانه ملی در ترغیب مردم برای حضوری گسترده نقشی موثر دارند.

صدوقی از همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات خواست تا وظایف خود را به درستی انجام دهند تا انتخاباتی دشمن شکن در کشور برگزار شود.

کد مطلب 878960

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