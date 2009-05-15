بهترین نفرات را در اختیار دارم / به شاگردانم افتخار می کنم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، مصطفی هاشمی، سرمربی تیم بسکتبال مهرام ایران پس از برتری تیمش مقابل القادسیه کویت با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: در این بازی نتوانستیم ارزیابی خوبی نسبت به تیم خود داشته باشیم چرا که شرایط تیم من به مراتب بهتر از تیم کویتی بود و باید در این بازی پیروز می شدیم.

وی در ادامه افزود: از آنجائیکه نفرات تیم مهرام قدرتمندتر از تیم القادسیه بودند، شاید هر فرد دیگری جای من بود، می توانست با این بازیکنان در بازی امروز به پیروزی دست یابد.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام ایران همچنین خاطرنشان کرد: مهرام یک تیم ایرانی است. از آنجائیکه بسکتبال در ایران رشد خوبی داشته است، ما باید به عنوان یک باشگاه ایرانی رشد این رشته ورزشی را در میدان باشگاهی نیز حفظ کرده و بروز دهیم.

وی در خاتمه این نشست خبری تصریح کرد: بازیکنان من آنقدر خوب و باشخصیت هستند که حتی اگر در یک مسابقه از حریف خود عقب بیفتند خیلی سریع عقب افتادگی خود را جبران می کنند. من به داشتن چنین شاگردانی افتخار می کنم.

جکسون ورومن، بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال مهرام که در نشست خبری پایان بازی روز جمعه شرکت کرده بود، با ابراز خرسندی از برتری تیمش گفت: تیم ما روند روبه رشدی داشته است و در هر بازی نسبت به دیدارهای گذشته بهتر عمل می کند، امیدوارم این روند در مسابقات آتی نیز حفظ شود.

سرمربی تیم بسکتبال القادسیه کویت نیز پس از شکست تیمش مقابل مهرام ایران گفت: ما با این دیدگاه که مغلوب مهرام خواهیم شد، وارد میدان شدیم. با این وجود بازی را خوب آغاز کردیم و حتی شش امتیاز نیز پیش افتادیم اما با چند شوت اشتباه و عدم استفاده از فرصت‌ها از سوی ما روند بازی تغییر کرد و نتیجه را واگذار کردیم.

وی مهرام را قوی ترین تیم حاضر در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا خواند و گفت: اشتباهات بازیکنان ما در این بازی زیاد بود. آنها 25 بار توپ و موقعیت کسب امتیاز را به راحتی از دست دادند. تیمی که تا این اندازه فرصت از دست می دهد نمی تواند شانسی برای پیروزی داشته باشد.

مهرام روز جمعه با برتری 120 بر 80 مقابل القادسیه کویت صدرنشین گروه نخست بیستمین دوره رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا شد.