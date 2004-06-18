ارتش پاكستان دور جديد حملات عليه افراد مسلح در مناطق قبيله نشين را از سرگرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازراديو لندن، نيروهاي ارتش پاكستان با حمايت هواپيماهاي جنگنده وهليكوپتر به يكي از روستاهاي منطقه قبيله نشين در جنوب وزيرستان حمله كردند.



درهمين راستا، سخنگوي نظامي ارتش پاكستان حمله نيروهاي اين كشوربه مناطق قبيله نشين راجزئي ازعمليات نظامي اين كشور دانست .



ارتش پاكستان پيش ازاين نيزاعلام كرده بود درجريان عمليات 5 روزه خود درمرزهاي افغانستان دستكم 55 تن از افراد مسلح مظنون به همكاري به گروه القاعده را كشته است .



حمله ارتش پاكستان به استان وزيرستان يك روزپس ازحمله موشكي به پايگاه نظامي اين كشوردرنزديكي مرزافغانستان كه منجر به كشته شدن يك نظامي و زخمي شدن شماري ديگر نيز شد، صورت گرفت.

