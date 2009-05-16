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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۲۹

دینداران شهروندان و همسایگان بهتری هستند

دینداران شهروندان و همسایگان بهتری هستند

استاد دانشگاه هاروارد اعلام کرد که تحقیقات نشان می‌دهد مؤمنان و مردم دیندار شهروندان و همسایگان بهتری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رلیجن نیوز سرویس، دکتر رابرت پوتنام استاد دانشگاه هاروارد گفت: جوانان امریکایی در مقایسه با همتایان سالخورده‌تر خود به‌شدت سکولار هستند و رفته رفته با گذشت زمان و وارد شدن آنها به دوره سالخوردگی دیندار می شوند.

پوتنام از دانشمندان مشهور علوم سیاسی مدتها در رابطه با زندگی مدنی در جامعه امریکا تحقیق کرده است و در کتاب " بولینگ به تنهایی: سقوط و احیای جامعه آمریکایی" به این مسئله پرداخته است.

وی همچنین مردم دیندار را موهبت خداوند برای جامعه مدنی توصیف کرده است.

دیوید کمپبل استاد دانشگاه نوتردام نیز در کتاب " موهبت خداوند: چگونه دین به زندگی‌های مدنی و سیاسی ما شکل می‌دهد" این مسئله را مورد اشاره قرار داده است. کتاب کمپبل قرار است سال آینده میلادی منتشر شود.

پاتنام و کمپبل برخی از نتایج تحقیقات خود را در همایشی توسط "سازمان تحقیقاتی دین و زندگی پیو" اعلام کرده و اظهار داشتند که تحقیقات آنها نشان می‌دهد مردم دیندار سه تا چهار برابر بیشتر در جامعه سهیم هستند. به نظر آنها برای پروژه‌های اجتماعی و حرکت در انجمنهای داوطلبانه، نشستهای عمومی، انتخابات محلی، تظاهراتها و راهپیمایی‌ها و وقف پول و زمان خود به آرمانهای مختلف مناسبتر هستند.

این درحالی است که تحقیقات آنها نشان داده است که مردم دیندار خوش رفتارتر از مردم غیر دیندار هستند.

آنها همچنین استدلال کردند که علت این حضور اجتماعی روابطی است که مردم در کلیساها، مساجد، کنیسه ها و معابد خود با یکدیگر ایجاد می‌کنند.

کد مطلب 879020

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