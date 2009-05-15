اقتصاد سبزتر جهان نیازمند استفاده از انرژی های نو است

به گزارش خبرنگار مهر از محل اجلاس منطقه ای مجمع جهانی اقتصاد در اردن ، دومین جلسه افتتاحیه عصر امروز این نشست به بحث در مورد بحران اقتصاد جهانی و تهدیدها و فرصت های آن در خاورمیانه اختصاص داشت.

"شریف الدیوانی" مدیر بخش عربی و خاورمیانه مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به اینکه بحران اقتصادی در سراسر سال 2008 و سه ماهه اول سال 2009 تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده گفت: نخبگان در مجامعی مثل این نشست باید به تصمیم گیری بهتر مدیران کمک کنند.

شریف الدیوانی

وی با اشاره به حدود 400 نخبه از رهبران آینده جهان در خاورمیانه که از جمله میهمانان نشست اردن هستند افزود: در مورد بحران جهانی فعلی مایلم جمله معروف چرچیل را تکرار کنم که در بحران مشابهی در زمان خود گفت "این آخر رکود نیست ، آغاز آخر رکود هم نیست ، بلکه برای ما پایان آغاز رکود است." لذا این بحران ادامه دارد و نقش نسل های تازه از رهبران جوان برای پاسخ به این پرسش که خاورمیانه چه می تواند در حل این بحران انجام دهد می تواند مورد بحث باشد.

سپس "سمیر بریخو" رئیس شرکت Amec از بریتانیا گفت: ما می خواهیم راجع به بازارهای کنترل شده و کنترل نشده تواما فکر کنیم. به طور مثال تولید انرژی بسیار برای ما مهم است اما حفظ محیظ زیست هم مهم است و کربن خطری برای همه ما است.

وی افزود: در چنین وضعیتی باید پرسید آیا انرژی های نو مانند انرژی هسته ای آیا نمی تواند یک گزینه بسیار مهم برای خاورمیانه باشد؟

"سمیر بریخو" تعییرات تازه در دولت آمریکا و انتخابات آینده در سه کشور ایران ، لبنان و عراق و تاثیر آن در مسائل منطقه را در امور مختلف از جمله سیاست و تجارت مورد توجه قرار داده و بر هم تاثیر گذار دانست.

وی گفت: مهم این است که ما چگونه می توانیم از با هم کار کردن ساختارهای مشترکی برای منافع مشترک ایجاد کنیم.

"چی جائه وو" معاون شرکت SK کره جنوبی هم گفت: هر امکان کوچکی می تواند رویاهای خیلی بزرگ را محقق کندو من به این می اندیشم. پس ما باید تمام امکانات واقعا موجود در خاورمیانه را پیدا کنیم و در تجارب مشترک آنها را مدیریت کنیم.

وی افزود: حل مشکلات و رسیدن به اقتصاد سبزتر متکی به استفاده از انرژی های پاک خواهد بود. لذا من معتقدم رسالت چنین نشست هایی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توانیم سرعت هماهنگی در اهداف و عملکردهای مشترک را افرایش دهیم؟