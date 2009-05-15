حزب الله دولت و دستگاه قضایی ندارد/ دولت وحدت ملی بهترین گزینه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره،سید حسن نصرالله در سخنانی در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دوره رضوان در حزب الله خاطر نشان کرد : ما به این لبنان چشم دوخته ایم؛به لبنانی برای همه قشرها و خانواده ها که همه در حقوق و وظایف با یکدیگر برابر باشند و هیچ تبعیضی میان آنها نباشد.



نصرالله گفت : ما به دولت واحد و ملت واحد چشم دوخته ایم؛نمی گوییم منافع مشترک،بلکه منافع واحدی در امنیت،آزادی، حاکمیت،استقلال،رفاه اجتماعی،علم،آموزش،اقتصاد و همه مسائل زندگی داریم،در عمق منافع واحدی داریم؛ شاید در بیان یا تشخیص این منافع اختلاف داشته باشیم.



دبیرکل حزب الله گفت : ما در حزب الله همیشه با تجزیه لبنان مخالفت کردیم و با هر ایده ای درباره تجزیه لبنان مخالفت خواهیم کرد؛پس از شکست تمام طرحهای تجزیه و شرط بندی های منطقه ای و بین المللی،برخی به فکر تجزیه هستند و برای آن برنامه ریزی می کنند و آن موضوع فدرالی است که هیچ مجالی و فرصتی برای آن در لبنان نیست،زیرا ما خواهان لبنان واحد، مردم واحد و نظام واحد هستیم و لبنان هیچ فرمولی از فرمولهای فدرالی را نمی پذیرد.



وی خاطر نشان کرد : ما به لبنان، سرزمین همه لبنانی ها بدون تبعیض و انحصارطلبی چشم دوخته ایم.



نصرالله گفت : ما در برنامه سیاسی خود همانند توافقنامه طایف خواستار تشکیل هیئت ملی عالی برای برچیدن نظام طایفه ای سیاسی شده ایم و به طور مشخص خواهان عجله و تحمیل گزینه ها از سوی برخی لبنانی ها بر برخی دیگر نیستیم، بلکه هرگونه تعدیل باید بر اساس گفتگوی عمیق ملی و توافق جدی ملی صورت گیرد.



وی افزود : ما به دولت واحد چشم دوخته ایم؛ نمی خواهم از حزب الله حمایت کنم؛ می خواهم تاکید کنم از زمان تاسیس این حزب،فقط بر یک دولت واحد تاکید کرده ایم و ما بر خلاف جوسازی برخی،هرگز جایگزین دولت و قدرت نیستیم،ما هیچ دستگاه قضایی نداریم؛ حتی مزدورانی را که خون ما را ریختند و خانه های ما را خراب کردند و به توطئه چینی بر ضد ما پرداختند،به دستگاه قضایی برای محاکمه تحویل دادیم .



وی تصریح کرد : ما خواهان دولت مقتدر و واحد، مجلس قدرتمند و شایسته که بیانگر اراده مردم باشد و دستگاه قضایی مستقل و ارتش و نیروهای امنیتی قدرتمند هستیم.



دبیرکل حزب الله گفت : بله،موضوع اختلاف ما با دیگران، مقاومت و سلاح مقاومت و استراتژی دفاعی است که همچنان این مسائل را با گفتگو پیگیری می کنیم.



وی خاطر نشان کرد : لغو طایفه گری از نظام سیاسی لبنان و توافق درباره نظام جایگزین، مستلزم گفتگوی ملی است .



نصرالله افزود : ما به دولتی چشم دوخته ایم که اصلاح اداری واقعی را دنبال کند و مدیریت خوب و سازمان یافته به دور از فساد و رشوه خواری داشته باشد.



وی در اشاره به جریان غربگرای 14 مارس که از تمام امکانات دولتی برای پیشبرد اهداف خود سوء استفاده می کنند،گفت : ما خواهان دولت قادر به حل بحرانهای اجتماعی و معیشتی هستیم و خواهان قانون انتخابات امروزی هستیم که بهترین نمایندگی برای قشرهای مختلف مردم را فراهم کند.



نصرالله با انتقاد از رویکرد دستگاه قضایی لبنان در سهل انگاری در قبال مزدوران و جاسوسان رژیم صهیونیستی گفت : آیا این دستگاه قضایی که مزدوران را آزاد می کند و به جای آن،چهار افسر لبنانی را بدون هر گونه تحقیق و بازجویی حبس می کند،عادل و بی طرف است.



وی افزود : ما مزدوران را تحویل دستگاه قضایی لبنان دادیم و تعهد دادیم به هیچ حکمی درباره آنها اعتراض نخواهیم کرد؛ما خواهان دستگاه قضایی واقعی و عادل هستیم که قانون را در لبنان اجرا کند .



نصرالله درباره موضوع مشارکت گفت : ما از منادیان واقعی مشارکت در قدرت هستیم و همه قشرهای مردم لبنان در اداره امور کشورشان و از منادیان دولت وحدت ملی هستیم.



وی خاطر نشان کرد : ما به دولت وحدت ملی به عنوان بهترین گزینه برای لبنان چشم دوخته ایم.



دبیرکل حزب الله تاکید کرد : بهترین فرمول برای دموکراسی کامل در لبنان،این است که مجلس قانونگذاری از انتخابات دموکراتیک بر اساس قانون انتخابات نسبی که لبنان یک حوزه انتخاباتی واحد باشد،تشکیل شود.