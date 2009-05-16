یک زن قاتل احتمالی زنان مسن در قزوین/مظنون به قتل در اختیار پلیس

سرهنگ حمیدرضا پاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین از دستگیری مظنون قتلهای سریالی در یک منزل مسکونی در شمال شهر قزوین خبر داد.

پاکباز افزود: این زن با حدود 32 سال سن، سوابق کیفری نیز دارد و مدارک و مستندات موجود نشان می دهد به احتمال 90 درصد قتلهای اخیر توسط فرد یاد شده صورت گرفته است.

وی با اعلام اینکه تحقیقات از زن مظنون همچنان ادامه دارد، ارائه اطلاعات جامع و کامل را به روزهای آینده موکول کرد و یادآور شد: به منظور تکمیل تحقیقات و رسیدن به سرنخهای بیشتر و ارائه اطلاعات دقیق و بدون هر گونه شائبه، خبرهای دقیق تر به زودی از طریق رسانه ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

نگرانیهای قزوینیها کاهش می یابد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با اعلام آمادگی ماموران پلیس در برقراری امنیت و مقابله با هرگونه ناامنی اظهار امیدواری کرد: با دستگیری این زن نگرانیهای احتمالی مردم در خصوص قتلها پایان یابد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم با تائید خبر دستگیری زن مظنون گفت: زن دستگیر شده دارای سوابق کیفری است و شواهد زیادی بر دخالت وی در وقوع قتل زنان در قزوین دلالت دارد.

محمد باقر الفت تصریح کرد: این مظنون به همراه یک دستگاه خودرو که احتمال می‌رود با آن در قتل‌ها مشارکت داشته دستگیر شده است که تحقیقات از نامبرده با جدیت ادامه دارد.

همچنین علی افتخاری معاون دادستان قزوین و یکی از مسئولان رسیدگی به پرونده قتل های سریالی در این رابطه گفت: دستگیری این زن پس از چند روز کار کارشناسی و کنترل نامحسوس توسط ماموران صورت گرفته است و شواهد و مستندات بسیاری بر علیه وی وجود دارد که دخالت وی را در این قتلها مسجل می کند.

افتخاری افزود: به هنگام دستگیری متهم شواهد و مدارک ارزشمندی به دست آمده و اتومبیلی هم که احتمال می رود نامبرده از آن در قتلها استفاده می کرده، توقیف شده است.

شنیده ها از منابع خبری دیگر هم نیز حاکی است: فرد دستگیرشده زنی حدود 35 ساله است که بعد از ظهر پنجشنبه توسط افسران دایره قتل ناجا بازداشت شده است

بر اساس این گزارشها بعد از ظهر پنجشنبه افسران دایره قتل آگاهی ناجا پس از هفته ها بررسی و تحقیق این زن را که متهم به قتل چهار زن مسن است، دستگیر کردند.

این مظنون پس از دستگیری در اختیار کارشناسان دایره قتل آگاهی ناجا قرار گرفته و از زمان دستگیری تا کنون به قتلها اعتراف نکرده است.

از بهمن ماه سال گذشته تاکنون با کشف جسد پنج زن مسن در قزوین و اطراف آن سریالی بودن قتلها موجی از نگرانی در مردم ایجاد کرد که فقط قتل دو زن توسط پزشکی قانونی و دادستانی تائید شد.

در پی وقوع این قتلها موجی از ترس و وحشت در شهر قزوین به راه انداخته شد و نگرانی خانواده ها به ویژه در خصوص زنان را مضاعف کرد و در این بین شایعات بی پایه و اساس بسیاری را قوت گرفته که احساس امنیت شهروندان را به طرز بی سابقه ای کاهش داد.

پرونده قتلهای سریالی زنان قزوینی از سه ماه گذشته با کشف جسد زن میانسالی در جاده الموت آغاز شد و پنجمین و آخرین قربانی این قتلها زنی 50 ساله به نام کیمیا بود که هفدهم اردیبهشت ماه جسدش در روستای کمال آباد قزوین کشف شد.

به نظر می رسد دستگیری قاتل یا قاتلین و مشخص شدن ابعاد این قتلها بتواند ضمن کمک به اطمینان دوباره مردم به پلیس و کاهش اضطرابها و نگرانیهای رایج در شهر، موجب بازگشت آرامش روحی و روانی در شهر قزوین شود.