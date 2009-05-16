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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۴۹

عبدالحسین ناصری:

توسعه گردشگری سلامت در گلستان نیازمند برنامه جامع است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای گرگان و آق قلا در مجلس گفت: برای توسعه و راه اندازی گردشگری سلامت در استان برنامه ریزی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالحسین ناصری شامگاه جمعه در بازدید از موزه گرگان افزود: به ازای هر گردشگردی سلامت 1.5 شغل ایجاد می شود و باید متولیان امر در این زمینه برنامه ریزی کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به فعالیت فرودگاه بین المللی گرگان و دائر شدن پرواز به کشورهای حوزه خلیج فارس می توانیم این مقوله را در استان رواج دهیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید مناطق ویژه گردشگری و روستاهای ویژه گردشگری را احیاء کنیم  و از نظر جاذبه های فراوان تاریخی و طبیعی، گلستان دارای بخش های مختلف طبیعی و تاریخی است.

به گفته ناصری، راه اندازی کاخ موزه ها از دیگر روشها برای توسعه و تقویت گردشگری در استان بوده و باید امکانات لازم این طرح تامین شود.

نماینده مردم شهرستانهای گرگان و آق قلا در مجلس بیان داشت: باید شرایط و امکانات به گونه ای در استان فراهم شود تا مدت اقامت مسافر و گردشگر در استان افزایش یابد.

وی یادآور شد: برای جذب پایدار گردشگر باید امکانات مناسب در استان تامین فراهم شود و اکنون فرایند جلب گردشگر در منطقه پایدار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نوروز امسال حدود سه میلیون گردشگر به گلستان سفر کردند.

کد مطلب 879067

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