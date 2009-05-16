سالانه بیش از 60 هزار تن زیتون در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین جهانگیر عرب در کارگاه آموزشی هرس درختان زیتون که صبح شنبه در سالن باغستان در حال برگزاری است، اظهار داشت: امروز توسعه و احداث باغ از نظر توجیه اقتصادی به مرحلهای رسیده است که باید از منابع آب و خاک استفاده بهینه شود.
وی ادامه داد: در سال 86 باغات زیتون دچار سرمازدگی شدند و بیش از پنج درصد از باغات زیتون کشور خسارت دید.
مجری طرح زیتون کشوراضافه کرد: در حال حاضر 121 هزار هکتار باغ زیتون در کشور وجود دارد که سالانه از این باغات بیش از 60 هزار تن محصول برداشت میشود.
عرب یادآور شد: از این میزان محصول برداشت شده 5 هزار تن روغن زیتون و 30 هزار تن زیتون کنسروی تولید میشود.
در ادامه مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را ارتقا سطح دانش کارشناسان و باغداران دانست و افزود: در این گارگاه آموزشی از تجارب و اطلاعات کارشناسان و اساتید روز کشور ایتالیا در راستای توسعه باغات زیتون استفاده شده است.
محمد پیله فروش تصریح کرد: در حال حاضر 6 هزار هکتار باغ زیتون در استان قزوین وجود دارد که از این باغات سالانه بیش از 15 هزار و 800 تن محصول برداشت میشود.
دکتر تومبسی از کشور ایتالیا نیز در مورد اهداف هرس، فاکتورهای انتخاب نوع و شکل هرس مطالبی بیان کرد.
در این کارگاه آموزشی روش هرس علمی وعملی زیتون در کشور به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.
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