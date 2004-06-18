ديك چني :حكومت سابق عراق با گروه القاعده ارتباط داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، ديك چني معاون ريئس جمهوري آمريكا درگفتگو با شبكه تلويزيوني"سي. ان. ان" تاكيد كرد:قطعا ارتباطي ميان حكومت سابق عراق دردوران صدام و القاعده وجود داشته است.



ازوي سوال شد آيا رئيس جمهوري عراق درحوادث 11 سپتامبردست داشته است، وي پاسخ داد: نمي دانم. وي اظهارداشت: جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا هيچ وقت اعلام نكرد كه عراق در حادثه 11 سپتامبر دست داشته است.



معاون رئيس جمهوري آمريكا با بيان اينكه ما نمي توانيم براي هميشه وجود ارتباط ميان عراق والقاعده را ثابت كنيم، اظهارداشت: تاييد اين موضوع دشوار است .



براساس گزارشهاي سرويس اطلاعات چك، ديدارهايي ميان "محمد عطا" طراح حوادث11سپتامبر2001 ومسئول سرويس استخبارات (اطلاعات) عراق انجام شده است.



درنخستين گزارش كميته بررسي كننده حوادث 11سپتامبر2001 آمده است: هنوز دليل قابل قبولي درمورد همكاري و ارتباط ميان عراق و القاعده درباره دخالت دراين حادثه هولناك وجود ندارد.