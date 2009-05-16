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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۴۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا و برگزاری دیدارهای روز پایانی هفته بیست و سوم فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با 21 جمادی الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با 16 می سال 2009 میلادی.

- مرحله گروهی بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در جاکارتا اندونزی برگزار می شود، امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* ساتریامودا اندونزی - یانگ‌ کیگز هندوستان ، ساعت 14
* زین اردن - العربی قطر ، ساعت 16
* القادسیه کویت - اسمارت گیلاس فیلیپین، ساعت 18
* سانگ مو کره جنوبی - مهرام ایران، ساعت 20

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر از گروه "ب" این مسابقات به پایان می رسد:
* شموشک نوشهر- شاهین پارس جنوبی، ورزشگاه شهدای نوشهر
* دیهیم اهواز - ماشین سازی تبریز، ورزشگاه تختی اهواز
* مس رفسنجان - شاهین اهواز، ورزشگاه شهدای نوش آباد

- هفته سی و ششم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* اودینزه - میلان
* رم - کاتانیا

- هفته سی و ششم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* دپورتیوو لاکرونیا - ختافه
* اوساسونا - سویا
* ویارئال - رئال مادرید

- هفته سی و سوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری 9 دیدار همزمان طبق برنامه زیر به پایان می رسد:
* بایرلورکوزن - بروسیامونشن گلادباخ
* بروسیادورتموند - آرمینیابیله فلد
* هامبورگ - کلن
* هانوفر - ولفسبورگ
* هرتابرلین - شالکه
* اشتوتگارت - انرگی کوتبوس
* بوخوم - اینتراخت فرانکفورت
* وردربرمن - کارلسروهه
* هوفنهایم - بایرن مونیخ

- هفته سی و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری 7 دیدار طبق برنامه زیر آغاز می شود.
* منچستریونایتد - آرسنال
* بولتون - هال سیتی
* اورتون - وستهام
* میدلزبرو - آستون ویلا
* نیوکاسل - فولهام
* استوک سیتی - ویگان اتلتیک
* تاتنهام - منچسترسیتی

کد مطلب 879081

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