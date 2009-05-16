تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با 21 جمادی الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با 16 می سال 2009 میلادی.

- مرحله گروهی بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در جاکارتا اندونزی برگزار می شود، امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* ساتریامودا اندونزی - یانگ‌ کیگز هندوستان ، ساعت 14

* زین اردن - العربی قطر ، ساعت 16

* القادسیه کویت - اسمارت گیلاس فیلیپین، ساعت 18

* سانگ مو کره جنوبی - مهرام ایران، ساعت 20

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر از گروه "ب" این مسابقات به پایان می رسد:

* شموشک نوشهر- شاهین پارس جنوبی، ورزشگاه شهدای نوشهر

* دیهیم اهواز - ماشین سازی تبریز، ورزشگاه تختی اهواز

* مس رفسنجان - شاهین اهواز، ورزشگاه شهدای نوش آباد

- هفته سی و ششم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:

* اودینزه - میلان

* رم - کاتانیا

- هفته سی و ششم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* دپورتیوو لاکرونیا - ختافه

* اوساسونا - سویا

* ویارئال - رئال مادرید

- هفته سی و سوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری 9 دیدار همزمان طبق برنامه زیر به پایان می رسد:

* بایرلورکوزن - بروسیامونشن گلادباخ

* بروسیادورتموند - آرمینیابیله فلد

* هامبورگ - کلن

* هانوفر - ولفسبورگ

* هرتابرلین - شالکه

* اشتوتگارت - انرگی کوتبوس

* بوخوم - اینتراخت فرانکفورت

* وردربرمن - کارلسروهه

* هوفنهایم - بایرن مونیخ

- هفته سی و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری 7 دیدار طبق برنامه زیر آغاز می شود.

* منچستریونایتد - آرسنال

* بولتون - هال سیتی

* اورتون - وستهام

* میدلزبرو - آستون ویلا

* نیوکاسل - فولهام

* استوک سیتی - ویگان اتلتیک

* تاتنهام - منچسترسیتی