دریاچه پریشان برای میزبانی پلیکان "پا خاکستری" امنیت ندارد

یک فعال محیط زیست در جزیره قشم با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: گرچه پلیکان پا خاکستری، پرنده ای " زمستان گذر" است که در جزیره قشم زندگی می کند. اما با شروع فصل گرما به مناطق سردسیر کشور همچون استان فارس مهاجرت می کند.

محمد هاشم داخته که در جزیره قشم فعالیت زیست محیطی می کند، دریاچه پریشان را به عنوان یکی از زیستگاه های اصلی این پرنده معرفی کرد و افزود: همه ساله نزدیک به 400 قطعه پلیکان پا خاکستری از سراسر جهان به جزیره قشم می آیند و بعد از مهاجرت از این جزیره به دریاچه پریشان می روند و در آنجا زاد آوری می کنند.

این کارشناس محیط زیست فصل بهار را زمان جوجه آوری پلیکان پا خاکستری در دریاچه پریشان دانست و اضافه کرد: آب و هوای گرم جزیره قشم اجازه ماندن بیشتر را به آنها نمی دهد و به همین دلیل مهاجرت می کنند اما پرنده هایی مثل چوب پا، چنگر و کشیم کوچک خود را با شرایط جزیره هماهنگ کرده و در قشم می مانند.

این مهاجرت در حالی انجام می شود که دریاچه پریشان در چند ماه گذشته بارها از سوی اداره راه و برخی از اهالی منطقه مورد تجاوز و آتش سوزی قرار گرفته است.

در همین رابطه یک متخصص محیط زیست به مهر گفت: دریاچه پریشان این روزها برای پرندگان امنیت ندارد و پلیکان که موجودی آبزی است نیاز به پناهگاه دارد و در شرایطی که همه نیزارها و مخفیگاههای پرندگان در تالاب پریشان سوخته و از بین رفته است چطور می تواند در آنجا زندگی کنند.

پرویز بختیاری که بارها برای مشاهده و مطالعه پرندگان به دریاچه پریشان رفته معتقد است: تخریب و آتش سوزی نیزارهای دریاچه پریشان و کاهش آب دریاچه و گسترش سموم کشاورزی و... روی هم رفته تخریب پریشان، حیات پرندگان را در این زیستگاه تهدید می کند و قطعا پرندگان در این تالاب دیگر آرامش ندارند و امنیت خود را از دست داده اند.

این کارشناس محیط زیست نا امنی و تخریب زیستگاه پریشان را عامل فرار پرنده ها در این منطقه دانست و گفت: شرایط بد راهسازی و آتش سوزیهای مکرر، لانه سازی را برای پرندگان این دریاچه مشکل کرده و پرنده ها از آنجا خواهند رفت.