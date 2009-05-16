توسعه قهرمانی شنای بانوان به حمایتهای بیشتر نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، معصومه طاهری شامگاه جمعه در حاشیه دوره آموزشی مربیگری درجه سه بانوان کشور در استخر نیلوفر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیشتر توجه خانواده‌ها و افراد به ورزش شنا در بعد تفریحی و همگانی معطوف است، افزود: شنای بانوان استان به دلیل عدم توجه به بعد قهرمانی و کمبود امکانات در سطح پائین‌تری قرار دارد.

وی با بیان اینکه در این رشته بانوان نمی‌توانند در خارج از کشور به رقابت بپردازند و نیز رقابت‌های داخلی از مشوق‌های لازم برخوردار نیستند، تصریح کرد: به دلیل وجود مشوق‌های موثر در رشته‌های دیگر دختران علاقمند به حضور در رشته‌های رزمی به جای ورزش شنا هستند.

طاهری با اشاره به اینکه توسعه قهرمانی شنا در رده زیر 10 سال با همکاری مناسب خانواده‌ها مواجه است، ادامه داد: متاسفانه با رشد دختران به دلیل القائات فرهنگی و باورهای سنتی، بانوان نمی‌توانند در رده‌های بالاتر در بعد قهرمانی به ورزش شنا بپردازند.

وی آموزش‌های فرهنگی در سطح مدارس دخترانه و خانواده‌ها را در توسعه این ورزش موثر ارزیابی کرد و یادآور شد: برگزاری مسابقات دختران کشورهای اسلامی در بعد مشوق‌های خارجی این رشته نقش مهمی دارد.

طاهری با انتقاد از اینکه بدترین ساعات استخرهای شنا به بانوان اختصاص می‌یابد، اظهار داشت: استخرها باید موظف به تیمداری در بخش بانوان شده تا بتوان گام‌های اساسی در توسعه رشته فراهم شود.

وی اولویت سال‌جاری هیئت شنای استان را استعدادیابی در بخش بانوان عنوان و تصریح کرد: تعدد مسابقات در ابعاد قهرمانی در بخش بانوان به توسعه این ورزش منجر می‌شود.

اولین دوره مربیگری درجه سه بانوان شناگر کشور برای نخستین بار در سال‌جاری در شهرستان قائم‌شهر تا 31 اردیبهشت ماه به مدت یک هفته ادامه دارد.