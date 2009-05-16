عزت‌الله ضرغامی درباره اینکه آیا تولید فیلم و مجموعه از کتاب "دا" در دستور کار صدا و سیما قرار دارد، به خبرنگار مهر گفت: "دا" کتابی ارزشمند است و به نظرم ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که در ساختارهای مختلف می‌توان از آن بهره‌برداری کرد. بنابراین لازم است از محتوای این کتاب استفاده شود.

رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه افزود: حتماً برنامه‌سازان گروههای مختلف از این کتاب استفاده می‌کنند تا بتوانند مجموعه‌های تاثیرگذار بسازند. توصیه‌های بزرگان هم درباره "دا" برای ما ارزشمند است. آنها مشوق ما هستند و با توصیه بزرگان انگیزه‌ برای کار بیشتر می‌شود.

ضرغامی در پاسخ به این سئوال که ترجیح می‌دهید اگر در صدا و سیما خدمت نکنید به کجا بروید گفت: من دوست دارم همیشه در سازمان صدا و سیما خدمت کنم. من متعلق به خانواده صدا و سیما هستم و همیشه بهترین جا برای خدمت من در این سازمان آن هم در حوزه‌های کارشناسی است.