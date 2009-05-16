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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۴۵

ضرغامی در گفتگو با مهر:

استفاده برنامه‌سازان از کتاب "دا"/ متعلق به خانواده صدا و سیما هستم

استفاده برنامه‌سازان از کتاب "دا"/ متعلق به خانواده صدا و سیما هستم

رئیس صدا و سیما با تاکید بر اینکه این سازمان را بهترین مکان برای خدمت خود می‌داند از تلاش برنامه‌سازان برای استفاده از ظرفیت‌های کتاب "دا" با موضوع دفاع مقدس خبر داد.

عزت‌الله ضرغامی درباره اینکه آیا تولید فیلم و مجموعه از کتاب "دا" در دستور کار صدا و سیما قرار دارد، به خبرنگار مهر گفت: "دا" کتابی ارزشمند است و به نظرم ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که در ساختارهای مختلف می‌توان از آن بهره‌برداری کرد. بنابراین لازم است از محتوای این کتاب استفاده شود.

رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه افزود: حتماً برنامه‌سازان گروههای مختلف از این کتاب استفاده می‌کنند تا بتوانند مجموعه‌های تاثیرگذار بسازند. توصیه‌های بزرگان هم درباره "دا" برای ما ارزشمند است. آنها مشوق ما هستند و با توصیه بزرگان انگیزه‌ برای کار بیشتر می‌شود.

ضرغامی در پاسخ به این سئوال که ترجیح می‌دهید اگر در صدا و سیما خدمت نکنید به کجا بروید گفت: من دوست دارم همیشه در سازمان صدا و سیما خدمت کنم. من متعلق به خانواده صدا و سیما هستم و همیشه بهترین جا برای خدمت من در این سازمان آن هم در حوزه‌های کارشناسی است.

کد مطلب 879089

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