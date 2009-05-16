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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۰۹

علی نژاد:

40 شناگر دوره مربیگری درجه 3 کشور را در قائمشهر می گذرانند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شنای شهرستان قائمشهر گفت: 40 شناگر زن از استانهای مختلف کشور دوره مربیگری درجه سه فدراسیون شنا را در قائمشهر می‌گذرانند.

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، یحیی علی‌نژاد شامگاه جمعه در حاشیه کلاس تئوری اولین دوره آموزش مربیان درجه سه شنای کشور در استخر نیلوفر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 70 نفر از سراسر کشور برای شرکت در این دوره 23 اردیبهشت در استخر شرافت قائمشهر پذیرش شدند.

وی با بیان اینکه از این تعداد در روز نخست تست اولیه به عمل آمد، افزود: تعداد 40 شناگر با پشت سر گذاشتن آزمون اولیه در کلاس‌های عملی و تئوری این دوره در استخر نیلوفر قائمشهر حضور دارند.

وی با بیان اینکه این افراد از استانهای مختلف کشور در قائمشهر حاضر شدند، ادامه داد: شرکت‌کنندگان از استان‌های مازندران، تهران، گلستان، خراسان‌رضوی و خراسان شمالی و اصفهان در این دوره شرکت دارند.

وی خاطرنشان کرد: در پایان به شرکت‌کنندگان مدرک درجه سه فدراسیون شنا به همراه کارنامه تئوری ارائه خواهد شد.

به گفته وی این دوره آموزشی برای نخستین بار در سال‌جاری به مدت یک هفته تا 31 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

کد مطلب 879091

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