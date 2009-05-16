جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: اگر تا کنون جشنواره بین‌المللی چاپ را به شکل جدی دنبال نکردیم به این دلیل بود که نمی‌خواستیم برای نمایشگاه بین‌المللی‌ چاپ و بسته بندی رقیبی بتراشیم اما اگر نمایشگاه چاپ با این روند ضعیف برگزار شود چاره‌ای جز عملی کردن این ایده نداریم.

وی افزود: نمایشگاه چاپ و بسته بندی با توجه به ماهیت اقتصادی خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند تاثیر چشمگیری در پیشرفت صنعت چاپ کشور داشته بشد مشروط بر اینکه به شکل منطقی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی برگزار شود.

ذکایی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اهمیت این نمایشگاه از حدود سه سال پیش مکاتبات زیادی با سازمان توسعه و تجارت و شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی داشتیم که طی آن بارها تقاضا کردیم سازمانهای مختلف همکاری کنند تا این نمایشگاه به شکل باشکوه و آبرومندانه‌ای برگزار شود اما متاسفانه شاهد این بودیم که هر سال روند برگزاری نمایشگاه به سمت غیر کارشناسی شدن می‌رود.

وی افزود: برای اینکه اثبات کنیم نمایشگاه چاپ هیچ رشدی نداشته است کافی است شاخصهای کمی را محاسبه کنیم. به عنوان مثال سه سال گذشته فضای اختصاص یافته به نمایشگاه 13هزار متر مربع بود، دو سال گذشته به 15 هزارمتر مربع رسید و سال گذشته نیز همان 15هزار متر مربع در نظر گرفته شد.این شاخص نشاندهنده یکنواختی و درجا زدن است.

نمایشگاه بین المللی چاپ در سراشیبی

به گفته مدیر کل اداره امور چاپ وزارت ارشاد متراژ کم نمایشگاه چاپ تنها یکی از شاخصها بوده و برگزاری فعالیتهای جنبی در نمایشگاه از دیگر شاخصهاست. در همه نمایشگاه‌های فرهنگی و صنعتی برای اینکه بازدید‌کنندگان نمایشگاه بهره‌ای از از حضور در نمایشگاه ببرند سلسله نشستها و کارگاههایی برگزار می‌‌شود و برنامه‌های ویژه‌ای برای بازدید کننده در نظر می‌گیرند اما در نمایشگاه چاپ چیزی تحت این عنوان نداریم. همه این مسائل در مجموع موجب شده بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان آرام آرام رغبت خود را نسبت به نمایشگاه چاپ از دست دهند.

وی با بیان اینکه حداقل اطلاع رسانی در نمایشگاه چاپ ایران وجود ندارد اذعان کرد: نمایشگاهی که عنوان چاپ را با خودش یدک می‌کشد کمترین کار تبلیغاتی و اطلاع رسانی در آن دیده نمی‌شود. حتی یک پوستر تبلیغاتی هم برای آن چاپ نمی‌شود و یا اخبار نمایشگاه در هیچکدام از رسانه‌ها بازتابی ندارد. نمایشگاه چاپ بر خلاف نمایشگاههای بین‌المللی دیگر عمومی نیست تا همه مردم با آن درگیر باشند. شرکت کنندگان در این نمایشگاه هر کدام به نوعی با صنعت چاپ ارتباط دارند و باید برای کشاندن آنها به نمایشگاه اطلاع رسانی مناسبی وجود داشته باشد.

نمایشگاه چاپ و بسته بندی از اهداف خود فاصله گرفته است

ذکایی ادامه داد: همه این مسائل نشان می‌دهد که نمایشگاه از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است و ریشه‌هایش هم برای ما مشخص است. من در طول سالهای گذشته تاکید کردم که ما باید همه انرژی خود را صرف هر چه بهتر برگزار شدن و تقویت نمایشگاه کنیم اما احساس می‌کنم تعمدی وجود دارد که نمی‌گذارد این نمایشگاه به جایگاه اصلی خودش برسد. من نمی‌توانم به صراحت این افراد را معرفی کنم.

به گفته مدیر کل اداره امور چاپ وزارت ارشاد تا زمانی که متخصصان و کارشناسان صنعت چاپ متولی برگزاری نمایشگاه چاپ نباشند خروجی آن جز درجا زدن و پسرفت چیز دیگری نیست.

ذکایی در ادامه با تاکید بر ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان صنعت چاپ اظهار داشت: صنعت چاپ در کشور ما نزدیک به 200 سال سابقه دارد و در این مدت طولانی کارشناسانی توانمندی پرورش یافته‌اند که اطلاعات و تجربه‌های گرانسنگی دارند که نباید نسبت به این تجربه‌ها بی‌اعتنا بود.

وی در ادامه با اظهار تاسف از چیره شدن وجوه مادی نمایشگاه چاپ بر دیگر وجوه آن تصریح کرد: نمایشگاه چاپ ابزاری برای رسیدن به هدف تبدیل شده است چهار دوره است که هیچ دستگاه چاپی در این نمایشگاه عرضه نمی‌شود و این وضعیت تکاندهنده است مگر شرکتهای خصوصی صنعت چاپ دوست ندارند در نمایشگاه شرکت کنند و دستگاه چاپ بفروشند، پس چرا رغبتی به شرکت در نمایشگاه ندارند، متولیان برگزاری نمایشگاه چرا نمی‌خواهند پای درد دل صاحبان این شرکتها بنشینندتا ببینند به چه دلیلی در نمایشگاه شرکت نمی‌کنند.

تاکید بر لزوم استفاده از نظرات کارشناسان چاپ

ذکایی افزود: در وزارت ارشاد بخشی وجود دارد که در حوزه تخصصی چاپ فعالیت می‌کند. در این بخش کارشناسان خبره‌ای هستند که با کارشناسان بخش خصوصی نیز تعامل خوبی دارند اما متاسفانه از از تجربیات آنها هم استفاده نمی‌شود. جالب است که امسال شانزدهمین دوره نمایشگاه چاپ برگزار خواهد شد اما تابه حال یک نوبت از کارشناسان ارشاد به عنوان متولی دولتی دعوت نشده تا نظرات آنها را جویا شوند تنها اعلام کرده‌اند که نمایشگاه از اول تا پنجم بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.

مدیر کل اداره امور چاپ وزارت ارشاد با بیان اینکه ما وظیفه داریم حقایق را با صراحت بیان کنیم اذعان کرد: همان گروههایی که نسبت به برگزاری این نمایشگاه اعتراض داشتند خود قراردادها را سه ساله امضا می‌کنند این به معنی این است که نمایشگاه چاپ تا سه سال دیگر روند نزولی خواهد داشت. اداره چاپ وزارت ارشاد حق دخالت در برگزاری این نمایشگاه ندارد اما وظیفه دارد حقایق را با صراحت تمام بیان کند.

وی ادامه داد: من دو سه نوبت با متولیان برگزاری این نمایشگاه مکاتبه کردم اما متوجه شدم هیچ اتفاقی نیفتاد. یک نکته بدتری که در دو سال در شرف وقوع است و بیم آن را دارم که این روند رشد کرده و ما را با مشکلات زیادی مواجه کند این است که نمایشگاههای منطقه‌ای چاپ و بسته‌بندی دارند بر نمایشگاه بین المللی چاپ ماه ارجحیت پیدا می‌کنند. یک زمانی نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی ایران حرف اول را در منطقه می‌زد اما متاسفانه به دلیل غفلت ما نمایشگاههای منطقه‌ای مثل دوبی از خلایی که در نمایشگاه چاپ ایران وجود دارد استفاده کرده‌اند و در مقابل ما عرضه اندام می‌کنند.

سوء مدیریت در برگزاری نمایشگاه چاپ وجود دارد

ذکایی‌ تصریح کرد: برای ما تاسفبار است که بازدیدکنندگان ایرانی برای دیدن حداقل امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری از نمایشگاههای منطقه بازدید کنند و حتی نمایندگیهای کمپانیهای بزرگ در ایران ترجیح ‌دهند به جای شرکت در نمایشگاه چاپ ایران در دوبی حضور داشته باشند. همه این مسائل نشاندهنده این است که سوء مدیریتی در برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی ایران وجود دارد.

مدیر کل اداره امور چاپ وزارت ارشاد تاکید کرد: مسئولیتی بر عهده من نیست اما من منتقل کننده گلایه‌های بخش خصوصی هستم. متاسفانه به دلیل اینکه هیچ گوش شنوایی برای شنیدن این حرفها وجود ندارد این گلایه‌ها به جایی نمی‌رسد. نکته اینجاست که بعضا آمار و اطلاعات غلطی درباره نمایشگاه داده می‌شود اما زمانیکه بازدیدکنندگان به نمایشگاه مراجعه می‌کند با مسائل متفاوتی روبرو می‌شوند.