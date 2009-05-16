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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۵۳

مازندران نائب قهرمان کاراته کشور شد

مازندران نائب قهرمان کاراته کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کاراته مازندران از نائب قهرمانی تیم کاراته مازندران در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، علی سلطانی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه این مسابقات در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  پس از تیم اصفهان، تیم مازندران میزبان رقابتها بود که با کسب 82 امتیاز در جایگاه دوم این رقابت ها قرار گرفت.

وی افزود:  تیم کرج هم با کسب 54 امتیاز عنوان سومی این مسابقات را به خود اختصاص داد.

رئیس هیئت کاراته مازندران خاطرنشان کرد: این مسابقات در سبک "شوتوکان" و با حضور 181 کاراته کا از 18 استان کشور در بابلسر برگزار شد.

سلطانی سطح کمی و کیفی این مسابقات را مطلوب توصیف کرد و گفت: حضور چهره های شاخص و جدید بر جذابیت بیشتر این مسابقات افزوده بود.

این مسابقات به مدت دو روز در بابلسر برگزار شد.

کد مطلب 879097

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