مازندران نائب قهرمان کاراته کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، علی سلطانی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه این مسابقات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از تیم اصفهان، تیم مازندران میزبان رقابتها بود که با کسب 82 امتیاز در جایگاه دوم این رقابت ها قرار گرفت.

وی افزود: تیم کرج هم با کسب 54 امتیاز عنوان سومی این مسابقات را به خود اختصاص داد.

رئیس هیئت کاراته مازندران خاطرنشان کرد: این مسابقات در سبک "شوتوکان" و با حضور 181 کاراته کا از 18 استان کشور در بابلسر برگزار شد.

سلطانی سطح کمی و کیفی این مسابقات را مطلوب توصیف کرد و گفت: حضور چهره های شاخص و جدید بر جذابیت بیشتر این مسابقات افزوده بود.

این مسابقات به مدت دو روز در بابلسر برگزار شد.