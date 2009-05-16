عملیات ضربتی ماموران آگاهی علیه سارقان منطقه 12 اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ به فرماندهی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ که خود در محل حضور داشت وارد منطقه مرکزی بازار تهران شدند و سه خانه که محل اختفای سارقان کفش، کابل برق و دیگر اجناس بودند را پس از ماهها تلاش و کار اطلاعاتی شناسایی و سحرگاه امروز پاکسازی کردند.

ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ به پشتیبانی یگان امداد وارد این سه خانه شدند و مظنونانی را که به سرقت کفشهای مردم تهران و اموال آنها متهم بودند شناسایی و دستگیر کردند.

پس از پایان عملیات سرهنگ عباسعلی محمدیان به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح انضباط اجتماعی بامداد شنبه در یک عملیات مشترک سه محل اختفای سارقان در محله سید اسماعیل (جنوب تهران) شناسایی و تعدادی از سارقان اموال سرقتی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این سه محل از قبل توسط تیمهای اطلاعاتی شناسایی شده بود و امروز با هدف دستگیری و برخورد با سارقان و خلافکاران ساکن در این محله عملیات پلیسی اجرا شد.

محمدیان تصریح کرد: محله سید اسماعیل تهران، محلی برای خرید و فروش اموال خرد سرقتی است که سارقان پس از سرقت اوایل بامداد هرروز این اموال را در این مکان به فروش می رسانند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهارداشت : دراین محله منازلی نیز وجود دارد که به محل خواب سارقان و خلافکاران و افراد معتاد تبدیل شده و آنها از این منازل به صورت اجاره کوتاه مدت استفاده می کنند.