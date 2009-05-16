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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۴۷

سید حسن نصرالله :

حزب الله دولت و دستگاه قضایی ندارد/ دولت وحدت ملی بهترین گزینه است

حزب الله دولت و دستگاه قضایی ندارد/ دولت وحدت ملی بهترین گزینه است

دبیر کل حزب الله لبنان امروز تاکید کرد : ما از منادیان واقعی مشارکت همه لبنانی ها در قدرت و اداره امور کشور و خواهان تشکیل دولت وحدت ملی،دستگاه قضایی مستقل و نیروهای امنیتی و ارتش قدرتمند هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره،سید حسن نصرالله در سخنانی در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دوره رضوان در حزب الله خاطر نشان کرد : ما به این لبنان چشم دوخته ایم؛به لبنانی برای همه قشرها و خانواده ها که همه در حقوق و وظایف با یکدیگر برابر باشند و هیچ تبعیضی میان آنها نباشد.

نصرالله گفت : ما به دولت واحد و ملت واحد چشم دوخته ایم؛نمی گوییم منافع مشترک،بلکه منافع واحدی در امنیت،آزادی، حاکمیت،استقلال،رفاه اجتماعی،علم،آموزش،اقتصاد و همه مسائل زندگی داریم،در عمق منافع واحدی داریم؛ شاید در بیان یا تشخیص این منافع اختلاف داشته باشیم.

دبیرکل حزب الله گفت : ما در حزب الله همیشه با تجزیه لبنان مخالفت کردیم و با هر ایده ای درباره تجزیه لبنان مخالفت خواهیم کرد؛پس از شکست تمام طرحهای تجزیه و شرط بندی های منطقه ای و بین المللی،برخی به فکر تجزیه هستند و  برای آن برنامه ریزی می کنند و آن موضوع فدرالی است که هیچ مجالی و فرصتی برای آن در لبنان نیست،زیرا ما خواهان لبنان واحد، مردم واحد و نظام واحد هستیم و لبنان هیچ فرمولی از فرمولهای فدرالی را نمی پذیرد.

وی خاطر نشان کرد : ما به لبنان، سرزمین همه لبنانی ها بدون تبعیض و انحصارطلبی چشم دوخته ایم.

نصرالله گفت : ما در برنامه سیاسی خود همانند توافقنامه طایف خواستار تشکیل هیئت ملی عالی برای برچیدن نظام طایفه ای سیاسی شده ایم و به طور مشخص خواهان عجله و تحمیل گزینه ها از سوی برخی لبنانی ها بر برخی دیگر نیستیم، بلکه هرگونه تعدیل باید بر اساس گفتگوی عمیق ملی و توافق جدی ملی صورت گیرد.

وی افزود : ما به دولت واحد چشم دوخته ایم؛ نمی خواهم از حزب الله حمایت کنم؛ می خواهم تاکید کنم از زمان تاسیس این حزب،فقط بر یک دولت واحد تاکید کرده ایم و ما بر خلاف جوسازی برخی،هرگز جایگزین دولت و قدرت نیستیم،ما هیچ دستگاه قضایی نداریم؛ حتی مزدورانی را که خون ما را ریختند و خانه های ما را خراب کردند و به توطئه چینی بر ضد ما پرداختند،به دستگاه قضایی برای محاکمه تحویل دادیم .

وی تصریح کرد : ما خواهان دولت مقتدر و واحد، مجلس قدرتمند و شایسته که بیانگر اراده مردم باشد و دستگاه قضایی مستقل و ارتش و نیروهای امنیتی قدرتمند هستیم.

دبیرکل حزب الله گفت : بله،موضوع اختلاف ما با دیگران، مقاومت و سلاح مقاومت و استراتژی دفاعی است که همچنان این مسائل را با گفتگو پیگیری می کنیم.

وی خاطر نشان کرد : لغو طایفه گری از نظام سیاسی لبنان و توافق درباره نظام جایگزین، مستلزم گفتگوی ملی است .

نصرالله افزود : ما به دولتی چشم دوخته ایم که اصلاح اداری واقعی را دنبال کند و مدیریت خوب و سازمان یافته به دور از فساد و رشوه خواری داشته باشد.

وی در اشاره به جریان غربگرای 14 مارس که از تمام امکانات دولتی برای پیشبرد اهداف خود سوء استفاده می کنند،گفت : ما خواهان دولت قادر به حل بحرانهای اجتماعی و معیشتی هستیم و خواهان قانون انتخابات امروزی هستیم که بهترین نمایندگی برای قشرهای مختلف مردم را فراهم کند.

نصرالله با انتقاد از رویکرد دستگاه قضایی لبنان در سهل انگاری در قبال مزدوران و جاسوسان رژیم صهیونیستی گفت : آیا این دستگاه قضایی که مزدوران را آزاد می کند و به جای آن،چهار افسر لبنانی را بدون هر گونه تحقیق و بازجویی حبس می کند،عادل و بی طرف است.

وی افزود : ما مزدوران را تحویل دستگاه قضایی لبنان دادیم و تعهد دادیم به هیچ حکمی درباره آنها اعتراض نخواهیم کرد؛ما خواهان دستگاه قضایی واقعی و عادل هستیم که قانون را در لبنان اجرا کند .

نصرالله درباره موضوع مشارکت گفت : ما از منادیان واقعی  مشارکت در قدرت هستیم و همه قشرهای مردم لبنان در اداره امور کشورشان و از منادیان دولت وحدت ملی هستیم.

وی خاطر نشان کرد : ما به دولت وحدت ملی به عنوان بهترین گزینه برای لبنان چشم دوخته ایم.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد : بهترین فرمول برای دموکراسی کامل در لبنان،این است که مجلس قانونگذاری از انتخابات دموکراتیک بر اساس قانون انتخابات نسبی که لبنان یک حوزه انتخاباتی واحد باشد،تشکیل شود.

کد مطلب 879107

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