دیدارهای روز پنجم با قضاوت داوران ایرانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، روز پنجم و آخر مرحله مقدماتی بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا روز شنبه با انجام چهار دیدار پیگیری می شود. در این روز از رقابت‌ها صفرزاده به عنوان داور دوم و در کنار داورانی از فیلیپین و کره جنوبی دیدار نمایندگان اندونزی و هند را سوت می زند.

دیدار دو تیم زین اردن و العربی قطر هم با قضاوت ورژ آبکاریان به عنوان داور دوم و همراهی داورانی از اوکراین و کویت برگزار خواهد شد. این دو بازی از گروه دوم برگزار می شود.

با لحاظ کردن دیدارهای روز شنبه امیرحسین صفرزاده در هر 5 دیدار مرحله مقدماتی مسابقات اندونزی سوت زده است. وی همراه با داور اوکراینی بیشترین قضاوت در این مرحله از رقابت‌ها را داشته است. ورژ آبکاریان نیز تا پایان روز چهارم مسابقات سه بازی را قضاوت کرده است.