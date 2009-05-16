حریف پرسپولیس قهرمان جام پادشاهی عربستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام پادشاهی عربستان جمعه شب بین تیم‌های الاتحاد و الشباب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار شد.

این دیدار که قضاوت آن برعهده کروس واساراس بود در پایان به برتری 4 برصفر تیم الشباب انجامید تا این تیم در آستانه دیدار تعیین کننده مقابل پرسپولیس در هفته ششم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا روحیه‌ای مضاعف پیدا کند.

برای الشباب در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام پادشاهی عربستان ناصر الشمرانی (10 و 20)، حسین معاذ فلاته (71) و فیصل السلطان (1+90) گلزنی کردند.

تیم فوتبال الاتحاد در حالی مغلوب الشباب شد که در دقایق 38 و 49 دو بازیکنش به نام‌های مبروک زاید و صالح الصقری با کارت قرمز داور از زمین اخراج شدند.

تیم الشباب عربستان روز چهارشنبه هفته جاری در چارچوب هفته ششم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار پرسپولیس ایران می رود. این دیدار از گروه B رقابت‌ها برگزار می شود.

سیاه جامگان الشباب با شکست الاتحاد برای دومین سال پی در پی عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام پادشاهی عربستان را بدست آورند.