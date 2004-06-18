بازتاب حقانيت موضع ايران در رسانه هاي خارجي

پس ازاعلام نظرالبرادعي در خصوص اصلاح برخي مفاد قطع نامه آژانس بدليل درج اطلاعات غلط هنگام تهيه گزارش واعلام همكاري وسيع ايران، رسانه هاي خبري با حساسيت اين موضوع را دنبال كردند كه به برخي ار آنها مي پردازيم:

رويترز: ايران تهديد كرداگر آژانس بين المللي انرژي اتمي لحن تند پيش نويس قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي را ملايم نكند، غني سازي اورنيوم را از سرخواهد گرفت . بلافاصله پس ازاين موضعگيري، آمريكا ايران را به ترساندن شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي متهم كرد.



كنث بريل نماينده آمريكا در شوراي حكام مدعي شد : پيام اساسي كه تهران فرستاد نشان مي دهد كه آنها ازهروسيله اي براي ترساندن آژانس و تداوم پنهان كاري دربرنامه ها هسته اي استفاده مي كنند .



اين در حالي است كه محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي درمورد لحن تند پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آلمان، انگليس و فرانسه هشدارداده است زيرا دراين پيش نويس همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته اي را ناكافي دانسته و ضعف همكاري ايران تقبيح شده است .رئيس جمهوري ايران به خبرنگاران گفته است: من نمي گويم ما دست به هركاري خواهيم زد اما اگرآژانس قطعنامه شديد الحني را عليه ايران صادر كند ديگر تهران ملزم به پابيندي به تعهدات خود درمورد برنامه تعليق غني سازي اورانيوم نخواهد ب

روزنامه كريستين ساينس مانيتور: اروپاييها نبايد با ايرانيها درگير شوند و نبايد طوري رفتار كنند كه اين فكر تداعي شود كه اروپا و آمريكا به دنبال ايجاد نفاق در اين منطقه هستند و اينكه آنها فصل جديدي از خصومت را ايجاد مي كنند .اين روز نامه نوشت در حالي كه رسانه هاي آمريكايي توجه خود را به دور جديدي از درگيريها در عراق پيش از سي ژوئن زمان واگذاري قدرت در اين كشور و دستگيري يك پيمانكار آمريكايي توسط شبه نظاميان در عربستان سعودي معطوف ساخته اند اختلاف بين آمريكا و ايران بالا گرفته است .

اين روز نامه نوشت : كنت بريل نماينده آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي ايران را متهم كرد كه براي كاهش فشار هاي بين المللي برايران در باره همكاري بيشتر با بازرسان هسته اي اين آژانس، ديپلماتها را تحت فشار قرار داده است .

مانيتور افزود ايران مدتهاست كه مي گويد تاسيسات هسته اي اش فقط براي ايجاد انرژي است و توسعه تسليحات اتمي را رد كرده است.

اين روز نامه به نقل از سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران نوشت : اگر قطعنامه پيشنهادي سه كشور فرانسه ، آلمان و انگليس به تصويب برسد هيچ تعهد اخلاقي براي تعليق غني سازي اورانيم نخواهيم داشت . قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي بسيار بد است و حقوق كشور ما را نقض مي كند .درصورتي كه اروپاييها در پيش نويس پيشنهادي قطعنامه خود در باره ايران تجديد نظر نكنند و آن را اصلاح نكنند يك نقطه تاريك براي هميشه در تاريخ روابط ايران و اين كشورها باقي خواهد ماند . .ساينس مانيتورنوشت : دولت بوش به طور آشكار تصميم گرفته عراق را كنترل و ايران را مهار كند و اميدوار است كه تاانتخابات اين كار را با موفقيت انجام دهد و بعد از آن اگر در انتخابات پيروز شد گزينه هاي خود را در تهديدات خارجي بررسي كند . جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا و مشاورانش مي خواهند كه از الان تا نوامبر از هرگونه مسئله جدي جلوگيري كنند. اما اين استراتژي خطر ناكي است زيرا اين امر ابتكارعمل را درعراق و ساير مناطق كاملا در دست افرادي مانند طرفداران زرقاوي و حاميانش قرار مي دهد .

روزنامه واشنگتن پست:اين روز نامه به نقل از سيد محمد خاتمي نوشت اگر آژانس بين المللي انرژي اتمي مدركي مبني بر عدم همكاري ايران با بازرسان انرژي اتمي پيدا نكند اين كشور به از سر گير ي غني سازي اورانيوم خود ادامه مي دهد .آقاي خاتمي درگفتگو با خبرنگاران با اشاره به مذاكرات بين وزيران خارجه سه كشور اروپايي و مقامات ايراني در ماه اكتبر سال گذشته گفت كه دراين مذاكرات اروپاييان وعده دادند به برنامه هاي هسته اي صلح آميز ايران كمك فني كنند.بنابراين ايران خود داوطلبانه غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق در آورد تا اعتماد بين المللي نسبت به كشور را جلب كند . وي تاكيد كرد كه برنامه هاي هسته اي ايران فقط جبنه صلح آميز دارد .

واشنگتن پست افزود، سيد محمد خاتمي رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اروپاييها تا اين لحظه به تعهداتشان در نشست تهران پايبند نبودند، گفت: اروپاييها در قطعنامه بسيار بد و برخلاف تعهداتشان عمل كردند . اين قطعنامه نقض كننده حقوق ماست. روندي كه با ارائه پيش نويس اروپا ايجاد شده است براي ما هيچ گونه تعهد اخلاقي ديگري را ايجاد نمي كند. اگر روند اينگونه ادامه يابد دليلي براي اينكه تعليق غني سازي را ادامه دهيم باقي نمي ماند و فكر مي كنيم وقتي تعهد از يك طرف زير پا گذاشته مي شود طرف ديگر لزومي ندارد بر تعهدات خود پايبند باشد .