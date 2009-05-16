به گزارش خبرگزاری مهر، سومین مجموعه درسگفتارهایی درباره سعدی به "سعدی: از صدق تا معنا" اختصاص دارد که موحد در آنها طی روزهای چهارشنبه 30 اردیبهشت و 6 و 13 خرداد سخن می گوید.

شعر هنری کلامی است و هر جا پای کلام، به عنوان کلام در میان باشد ناچار معنی هم هست و در پی آن بحث صدق و کذب گفتار هم به بیان کشیده می‌شود. در هنر کلامی آنچه را که گفته می‌شود نمی‌توان از چگونه گفته شدن آن جدا کرد.

این درسگفتارها در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.