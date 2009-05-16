خط قرمز بر اعتبار 44 دانشگاه کشور برای جبران کسری بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، لیست کاهش اعتبارات برخی دستگاهها و نهادهای اجرایی برای جبران کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی سال 88 که مورد تایید هیئت دولت قرار گرفته است روز گذشته منتشر شد.

نکته قابل توجه در این لیست که بیش از 120 دستگاه و نهاد را شامل می شود حذف بخشی از بودجه دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی است که نشان می دهد دیواری کوتاهتر از آموزش و پژوهش برای حذف اعتبارات وجود ندارد.

بیش از یک سوم این لیست مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی است به گونه ای که نام 44 دانشگاه در این لیست به چشم می خورد.

ضمن اینکه مراکز پژوهشی چون انستیتوپاستور، جهاد دانشگاهی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام - تقویت امور پژوهشی - دبیرخانه ارتباط با نخبگان، پارک زیست فناوری خلیج فارس، دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری، پژوهشگاه نیرو، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه فرایندهای تبدیلی و زیست محیطی فارس، مرکز ملی اقیانوس شناسی و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نیز در این لیست قرار گرفته اند و پیشنهاد حذف بودجه هایی از این مراکز ارائه شده است.

همچنین اعتبارات اجرایی قانون نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به میزان 190000 میلیون ریال حذف شده است.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه های علمیه، مرکز خدمات حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه نیز از مراکز حوزوی هستند که بودجه ای از آنها نیز در راستای جبران کسری بودجه دولت زده شده است.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی از دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی هستند که در این لیست قرار گرفته اند.

به گزارش مهر، جدول کاهش اعتبارات هزینه ای موضوع ماده 60 قانون بودجه 88 کل کشور دستگاهها و نهادها برای جبران کسری بودجه دولت به شرح ذیل است (در جدول زیر تنها مراکز آموزشی و پژوهشی آورده شده است).

ردیف/ عنوان دستگاه اجرایی /میزان کاهش اعتبار پیشنهادی ( ارقام به میلیون ریال است)

1- جهاد دانشگاهی / 60000



2- مجمع تشخیص مصلحت نظام- مرکز تحقیقات استراتژیک / 29000

3- مجمع تشخیص مصلحت نظام-تقویت امورپژوهشی-دبیرخانه و ارتباط با نخبگان / 34000

4- نهاد ریاست جمهوری- دفتر همکاریهای فناوری / 50000

5- پارک زیست فناوری خلیج فارس / 4000

6- پژوهشگاه نیرو / 2500

7- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / 1000

8- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم / 40000

9- شورای عالی حوزه های علمیه / 220000

10- مرکز خدمات حوزه علمیه قم / 210000

11- جامعه المصطفی العالمیه / 100000

12- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / 2000

13- پژوهشکده فرآیندهای تبدیلی و زیست محیطی فارس / 4524

14- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی / 2000

15- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه دانشهای بنیادی / 43000

16- دانشگاه قم / 12000

17- مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی / 4000

18- مرکز ملی اقیانوس شناسی / 2000

19- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران / 1000

20- دانشگاه تهران / 8000

21- دانشگاه تهران- مجمع آموزش عالی ابوریحان / 4000

22- دانشگاه شهید بهشتی / 4000

23- دانشگاه بین المللی امام خمینی / 8000

24- دانشگاه بوعلی سینا/ 5500

25- دانشگاه شیراز/ 4000

26- دانشگاه صنعتی اصفهان / 4000

27- دانشگاه شهرکرد/ 3000

28- دانشگاه صنعتی شریف / 8000

29 - دانشگاه هنر اصفهان / 3000

30 - دانشگاه شهید چمران اهواز / 4000

31 - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین/ 4000

32 - دانشگاه گیلان / 3000

33 - مجتمع آموزش عالی سیرجان / 3200

34 - دانشگاه شهید باهنر- مجتمع آموزش عالی بم / 2600

35- دانشگاه شهید باهنر- دانشکده کشاورزی جیرفت / 3000

36 - مجتمع آموزش عالی ایرانشهر / 8200

37 - دانشگاه زابل / 5500

38 - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری / 2000

39 - دانشگاه صنعتی بابل/ 4000

40 - دانشگاه تربیت معلم آذربایجان / 13000

41 - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی / 4000

42 - دانشگاه تربیت مدرس / 8000

43 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر / 8000

44 - دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ 9000

45 - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان / 4000

46 - دانشگاه صنعتی کرمانشاه / 4000

47 - دانشگاه صنعتی همدان / 4000

48 - دانشگاه گلستان/ 4000

49 - دانشگاه حضرت معصومه (س) / 4000

50 - دانشگاه هنر و معماری شیراز / 4000

51 - دانشگاه شهید رجایی / 20000

52 - مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم / 220000

53 - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران-برنامه های آموزشی / 12000

54 - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران- مرکز تحقیقات گوارش و کبد / 3000

55 - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران - مرکز تحقیقات غدد / 3000

56 - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان- بهداشت و درمان / 3000

57 - دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش، کبد/ 3000

58 - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات غدد درون/ 3000

59 - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- برنامه های آموزشی/ 8000

60 - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، مرکز آموزشی، پژوهشی / 2000

61 - دانشگاه علوم پزشکی فسا- برنامه های آموزشی / 4000

62 - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز- پژوهشگاه علوم پزشکی شیراز / 2000

63 - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل- برنامه های آموزشی / 3000

64 - وزارت جهاد کشاورزی- پژوهشکده بیوتکنولوژی / 16000

65- انستیتوپاستور- هزینه تولید سرم و سازمان انتقال خون ایران و پایگاههای انتقال خون استانی / 80000

66 - اعتبارات اجرایی قانون نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی / 190000