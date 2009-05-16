قهرمان در هفته آخر مشخص می شود/ گلزنی کاظمیان و مبعلی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات جمعه شب دو تیم مدعی الاهلی و الجزیره باقدرت حریفان خود را از پیش رو برداشتند تا رقابت نزدیک آنها برای دستیابی به قهرمانی کماکان ادامه یابد. الاهلی در مصاف با الظفره با نتیجه 3 بریک به پیروزی رسید تا برتری 4 بریک الجزیره مقابل الشباب راه صعود این تیم به صدر جدول را هموار نکند.

در دیگر دیدارهای جذاب هفته، تیم العین در خانه الوصل به نتیجه تساوی یک بریک رضایت داد و با 40 امتیاز جایگاه خود را در رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه‌های امارات استحکام بخشید. در این بازی ابتدا تیم العین در دقیقه 54 توسط عمر عبدالرحمان به گل برتری رسید و با گلزنی ایمان مبعلی در دقیقه 86 کار به تساوی کشیده شد. هافبک ایرانی الوصل بازهم از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد و این بار تیمش را از شکست رهایی داد. این هفتمین گل ایمان مبعلی برای الوصل در فصل جاری لیگ برتر امارات بود.

جمعه شب همچنین تیم عجمان با تک گل دقیقه 53 جواد کاظمیان از سد الخلیج گذشت و با 24 امتیاز به رده هشتم جدول لیگ برتر امارات صعود کرد. جواد کاظمیان با گلزنی در دیدار با الخلیج برای هشتمین بار در فصل جاری لیگ امارات موفق به گلزنی شد.

نتایج دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

* الاهلی 3 - الظفره یک

گل‌ها: باری (21) و فیصل خلیل (24 و 76) برای الاهلی و محمد عبدالقادر کوبادجا (80) برای الظفره

* الوحده یک - النصر یک

گل‌ها: آندری لوسیانو سیلوا (23) برای الوحده و حمدان الکمالی (54) برای النصر

* الوصل یک - العین یک

گل‌ها: ایمان مبعلی (86 - پنالتی) برای الوصل و عمر عبدالرحمان (54) برای العین

* الشعب یک - الشارجه صفر

گل: عبدالله عیسی (6)

* الخلیج صفر - عجمان یک

گل: جواد کاظمیان (53)

* الجزیره 4 - الشباب یک

گل‌ها: سلطان المنهالی (62)، فرناندو بایانو (64 و 90) و تونی (68) برای الجزیره و موسی وینجوسی مگونی (3) برای الشباب

جدول رده بندی لیگ برتر امارات به شرح زیر است:

1- الاهلی 52 امتیاز

2- الجزیره 51 امتیاز

3- العین 40 امتیاز

4- الوحده 31 امتیاز

5- الشباب 28 امتیاز

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10- الشارجه 21 امتیاز

11- الشعب 18 امتیاز

12- الخلیج 14 امتیاز