120 هزار فرصت شغلی در قالب بنگاههای زودبازده

علی مظهری در گفتگو با مهر از ایجاد 120 هزار فرصت شغلی در استان تهران خبر داد و گفت: این میزان فرصت شغلی از اسفند ماه 84 تا پایان سال گذشته در قالب طرح بنگاههای کوچک زودبازده ایجاد شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران تعداد فرصت شغلی یاد شده را رقم اعلامی بانکها دانست و اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح بنگاههای زودبازده تاکنون بانکها در چند مرحله کارهای نظارتی انجام داده اند.

مظهری بررسیهای انجام شده توسط بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس را از مهمترین برنامه های نظارتی بر عملکرد بنگاههای زودبازده اعلام و تصریح کرد: به صورت کلی تاکنون بررسیها فقط 4 درصد انحراف را ثبت کرده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه طرح بنگاههای زودبازده در حال حاضر نیز ادامه دارد؛ بنابراین می توان گفت تعداد اشتغال ایجاد شده از این طریق در استان تهران بیشتر از 120 هزار فرصت شغلی خواهد بود.

این مقام مسئول در حوزه وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اهمیت استان تهران به عنوان مرکز کشور، وضعیت پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده در سالجاری به چه نحو خواهد بود، گفت: برای این امر پیش بینی هایی مانند ارائه بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی و تعیین نرخ سود لازم بود که انجام شد.

مظهری در پایان گفت: در حال حاضر ما منتظر میزان و نحوه اختصاص تسهیلات به بنگاههای زودبازده در سال جدید هستیم تا پس از آن، بر اساس سیاستهای دولت، برنامه های جدید را اجرا کنیم.