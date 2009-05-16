تعرفه واردات برنج افزایش یافت / کاهش قیمت برنج داخلی

مسعود میرکاظمی در گفتگو با مهر در خصوص زمزمه های افزایش قیمت برنج داخلی و اقداماتی که وزارت بازرگانی در این خصوص انجام خواهد داد، گفت: تعرفه برنج به دلیل حمایت از تولید کنندگان از ابتدای فروردین ماه امسال افزایش یافته است.

وزیر بازرگانی افزود: پیش از این قیمت برنج افزایش یافته بود، اما به دلیل اینکه قیمت جهانی برنج رو به کاهش است، قیمت برنج داخلی نیز کاهش یافت.

وی دلیل افزایش تعرفه قیمت برنج را حمایت از برنجکاران عنوان و تصریح کرد: این افزایش تعرفه در دراز مدت تاثیر خود را بر بازار داخل خواهد گذاشت.

میرکاظمی بر حمایت از تولید کنندگان داخلی تاکید و بیان کرد: هم اکنون نوساناتی در قیمت برنج مشاهده نمی شود.

به گزارش مهر، علی میرزایی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس چندی پیش گفته بود: واردات بی رویه برنج مشکلات مالی زیادی برای شالیکاران ایجاد کرده است.

وی افزوده بود: واردات بی رویه انواع برنجهای خارجی سبب شده است تا کشاورزان در فروش برنج با مشکلات عدیده ای مواجه شوند و براثر فشار مالی محصول خود را پایین تر از نرخ واقعی به فروش برسانند.