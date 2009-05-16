نحوه کنونی حمایت از صنعت منجر به حفظ عقب ماندگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پرفسور کارولوکس در جمع دانشجویان شرکت کننده در نخستین دوره مسابقات روبات‌های مسیریاب در تبریز افزود: برخی حمایت هایی که از صنعت می شود منجر به حفظ تکنولوژی عقب مانده فعلی شده و دانایی ایجاد نکرده است.

وی تاکید کرد: همچنانکه برای تولید خودرو خط تولید آنرا ایجاد می‌کنیم برای تولید دانایی نیز باید خط تولید دانایی راه اندازی کنیم.

این استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه باید همه امکانات جامعه در جهت تولید دانش و دانایی بسیج شود، افزود: باید دوران گذار از صنعتی به نیمه صنعتی را با تجربه‌ای که از گذشته داریم با موفقیت پشت سر بگذاریم.

پرفسور کارولوکس با اعلام اینکه در دانشگاه ها باید به دانشجویان تولید دانایی را آموزش دهیم، اظهار داشت: هدف از آموزش در جامعه باید تحقیق و تولید دانایی باشد.

پدر روباتیک ایران با بیان اینکه بودجه پژوهشی کشور در مقایسه با کشورهای عقب مانده هم کمتر است، گفت: به رغم انگیزه زیاد در بین مردم جامعه برای بدست آوردن علم و دانش این میزان بودجه نه تنها در مقایسه با کشورهای پیشرفته بلکه در مقایسه با کشورهای غیر پیشرفته هم کم است.

پدر روباتیک ایران با اشاره به از دست دادن فرصت های طلایی در دوران گذشته در کشور افزود: پدران ما در زمان گذار از دوره نیمه صنعتی به دوران صنعتی تنها غفلت را برای ما به ارث گذاشته‌اند.

وی هشدار داد: نباید این تجربه تلخ را ما در دوران گذار از صنعتی به فرا صنعتی تکرار کنیم چرا که جبران آن در آینده سخت و جبران ناپذیر خواهد بود.

پرفسور کارولوکس تاکید کرد: ما باید در دانشگاهها به دانشجویان خود بیاموزیم که دانسته‌های خود را عملی کنند و خودشان به جای اینکه استخدام شوند شرایط استخدام شدن را ایجاد کنند و بنگاه جدیدی تاسیس کنند.