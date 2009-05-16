آبیاری فضای سبز اراک نیازمند 32 حلقه چاه آب است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مهدی باستان صبح شنبه در بازدید تشکل های فرهنگی و محیط زیست از طرحهای در دست اجرای شهرداری افزود: برای تقویت و آبیاری فضای سبز شهر هفت حلقه چاه به زودی مورد تجهیز و بهسازی قرار می گیرد.

وی با اشاره به 150 هکتار فضای سبز در سطح شهر اراک اضافه کرد: از این مقدار 165 هکتار آن در بافت مرکزی شهر قرار دارد که برخی درختان بافت مرکزی به نقاط دیگر جابجا خواهد شد.

وی از تعریض کمربندی شمالی از تقاطع میدان تره بار تا میدان امام حسین خبر داد و اظهار داشت: کار اجرایی این پروژه از اوایل آذر ماه شروع و یک و نیم متر گودبرداری صورت گرفته است.

باستان مقدار تعریض جاده را 100 هزار متر مربع عنوان کرد و افزود: 28 هزار تن آسفالت در این کمربندی ریخته شده است.

وی کل اعتبار این پروژه را دو میلیارد و 800 میلیون تومان خواند و افزود: یک میلیارد و 300 میلیون تومان برای عملیات خاکی از محل اعتبارات استانی است که 800 میلیون تومان آن محقق شده و یک میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات شهرداری است.

وی از دیگر پروژه های در دست اقدام را پل شهید بختیاری با 700 میلیون تومان اعتبار عنوان کرد و گفت: تا کنون شش میلیارد و 500 میلیون تومان قرار داد با پیمانکاران برای اجرای این پروژه بسته شده است.

باستان تصریح کرد: این پروژه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در تیر ماه امسال در فاز اول به صورت کامل بهره برداری می شود و در شهریور ماه با راه اندازی لاین دوم، رمپ ورودی و خروجی آن به صورت کامل زیر بار ترافیکی خواهد رفت.

وی اضافه کرد: کل طول پروژه 5/2 کیلومتر در 55 متر که معادل 10 هکتار فضا است، در مرحله نصب سازه های فلزی قرار دارد که این سازه فلزی 140 متر طول دارد.

وی با اشاره به اینکه این مسیر از زمین شرکت کمباین سازی و ماشین سازی عبور و از شرکت هپکو خارج می شود افزود: فضای سبز پروژه به زودی با اجرای برنامه های طراحی شده اجرا می شود.

رئیس سازمان عمران و شهرداری اراک یادآور شد: با بهره برداری از این پل که چهار لاین ورودی و چهار لاین خروجی دارد تمام سفرهای ورودی از شمال کشور و تهران از این طریق انجام می شود و تردد از پل شهر صنعتی به صورت کامل متوقف خواهد شد.