ساعی عضو هیئت مدیره باشگاه نفت شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی مدیرعامل شرکت نفت هادی ساعی به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه نفت منصوب شد. همین انتصاب باعث شد تا در نحوه حضور تیم‌های این باشگاه در لیگ‌های تکواندو تجدید نظر شود.

طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر انحلال تیم تکواندو مناطق نفت خیز جنوب که عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر را کسب کرده است، مطرح شده بود. همچنین گفته می شد تیم گاز پارس جم به جای این تیم در لیگ برتر شرکت می کند و تیم شرکت ملی حفاری هم در لیگ دسته اول تکواندو به میدان خواهد رفت.

هادی ساعی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هنوز هیچ تصمیمی در رابطه با حذف یا جایگزینی تیم‌ها در لیگ‌های تکواندو اتخاذ نشده است. صراحتا اعلام می کنم که تمام اخبار منتشر شده شایعه بوده است. در جلسه‌ای که طی هفته جاری برگزار خواهد شد تکلیف نهایی و نحوه حضور تیم‌های نفت در لیگ‌های تکواندو را مشخص خواهیم کرد.

وی همچنین در رابطه با حضور در هیئت مدیره سایپا و تشکیل تیم تکواندو این باشگاه گفت: در این رابطه هم کارهایی در دست اقدام داریم اما در جلسه این هفته هیئت مدیره تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.