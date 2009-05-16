آشتی ملی شامل بعثی ها نمی شود/ آمریکا در موعد مقرر از عراق خارج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری المالکی در گفتگو شبکه تلویزیونی الحره اختلافات میان گروه های سیاسی عراق را عامل انفجار های اخیر این کشور دانست و اعلام کرد که این اختلافات بر روابط دولت و پارلمان تاثیر منفی می گذارد.

وی خاطرنشان کرد که گفتگو بر اساس قانون اساسی راه حلی برای اختلافات بغداد و اربیل به شمار می رود.

مالکی اظهار داشت که وقتی از [مشارکت] در روند آشتی ملی صحبت می شود قطعا مقصود حزب بعث نیست بلکه به این معنی است که در آشتی ملی به روی تمامی کسانی که مشارکت در این امر را متوقف کرده یا به بهانه اشغالگری و طائفه گرایی با آن مخالفت کرده اند، باز است.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: روند آشتی ملی به معنای دعوت از همه به سوی عراقی یکپارچه و به دور از طائفه گرایی است که در آن ارزش های نظام دموکراتیک، دولت قانونمند و انتخابات حاکم است.

وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد که توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن به بهانه طرف های بسیاری که به خاطر نگرانی از حضور نیروهای آمریکایی در عراق در این کشور دخالت می کردند، پایان داد.

مالکی با بیان این مطلب افزود: عقب نشینی نیروهای آمریکایی در زمان های تعیین شده انجام خواهد شد و نیروهای عراقی قادر به ایفای نقش خود در حفظ امنیت خواهند بود.

وی در رابطه با روابط عراق وعربستان سعودی نیز گفت: ما به هیچ کشوری اجازه نمی دهیم شروطی را بر ما تعیین کند بلکه برای [برقراری روابط] مسائل مورد اهتمام طرفین را بررسی می کنیم.