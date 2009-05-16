نهادینه کردن مبحث 19 ساختمان از راهکارهای اصلاح الگوی مصرف است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محسن عرب مقصودی پیش از ظهر شنبه در اولین کمیته اصلاح الگوی مصرف این شرکت گاز مازندران اظهار داشت: اعمال جریمه برای مشترکان پر مصرف گاز یکی از راهکارهای اصلاح الگوی مصرف گاز در مازندران اجرایی می شود.

وی خواستار پیگیری جدی این راهکارها از سوی کمیته شد و خاطرنشان کرد:‌ تعریف اهداف کلان و استراتژی با هدف جلوگیری از اسراف و بهینه سازی مصرف نه کم مصرف کردن، در زمینه های انرژی با روشهای فرهنگسازی در بیرون از سازمان و برنامه ریزی درازمدت و استراتژیک در نهایت می توان از هدر رفت انرژی جلوگیری کرد.

عرب مقصودی با اشاره به شناسایی کردن الگوهای مصرف و مشخص کردن چار چوب آن اظهار داشت: بحث اصلاح الگوی مصرف چندین سال است که دغدغه فکری دولت مردان است و امسال باید به تحقق این شعار پرداخت.

وی با اشاره به اینکه تشکیل کمیته بهینه سازی سوخت و انضباط اقتصادی از جمله اقدامات اصلاح الگوی مصرف است، افزود: انضباط اقتصادی یکی از سرلوحه ایی است که باید در راستای اصلاح الگوی مصرف رعایت شود.

وی بررسی و کارشناسی دستورالعملها و پیاده سازی آن در سطح ادارات و رعایت مقررات مبحث 19ساختمان را از جمله دستاوردهای این کمیته برشمرد.