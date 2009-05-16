اعضای هیئت بازرسی انتخابات در استان سمنان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، بهزاد ظهیری رئیس هیئت بازرسی استان سمنان در احکام جداگانه ای حسن اقوامی پناه را به عنوان رئیس هیئت بازرسی در شهرستان سمنان و سیف الله یحیایی دبیر و رمضان جدیدی به عنوان عضو هیئت بازرسی منصوب کرد.

همچنین در شهرستان گرمسار منصور صالحی، محمدرضا صادقی و ابوالحسن سعیدی به ترتیب به عنوان رئیس، دبیر و عضو این ستاد معرفی شدند و در شهرستان دامغان نیز علی طائران پور، محمد تقی کشاورزیان و محمود عالمی به عنوان اعضای هیئت بازرسی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری منصوب شدند.