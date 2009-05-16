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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۴۰

ستاد امتداد مهر املش با صدور بیانیه ای فعالیت خود را آغاز کرد

ستاد امتداد مهر املش با صدور بیانیه ای فعالیت خود را آغاز کرد

رشت - خبرگزاری مهر: ستاد امتداد مهر در شهرستان املش با صدور بیانیه ای فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در بخشی از این بیانیه آمده است: جمعی از شهروندان املشی به صورت خودجوش بر آن شدند تا با راه اندازی ستاد امتداد مهر درشهرستان املش (حامیان خودجوش مردمی حمایت از محمود احمدی‌ نژاد) ضمن تلاش برای تحقق برنامه های دولت اسلامی تابشی بر فتنه ها و آشوبهای منادیان دروغین واژه های مقدس آزادی و سازندگی باشند.

در ادامه این بیانیه آمده است، ستاد خودجوش مردمی حمایت از دکترمحمود احمدی‌نژاد "امتداد مهر شهرستان املش " ضمن اعلام آغاز فعالیت رسمی خود در شهرستان املش برای حمایت از احمدی‌ نژاد در انتخابات دهم ریاست ‌جمهوری از کلیه اقشار جامعه برای حضور پرشور در انتخابات ریاست جمهوری و حامیان کاندیداها را به رعایت اخلاق، حفظ ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی در جریان تبلیغات انتخابات دعوت می کند.

همچنین با حکم "محمدرضا خاکسار" رئیس ستاد مرکزی حمایتهای مردمی احمدی‌ نژاد در استان گیلان "حسن حالتی" به عنوان مسئول ستاد امتداد مهر شهرستان املش منصوب و آغاز به کار کرد.

کد مطلب 879210

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