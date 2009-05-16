قانون الحاقیه موافقتنامه بازرگانی بین ایران و نیجریه ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس ماده واحده این مصوبه، ایران و نیجریه با تأکید مجدد بر علاقمندی فزاینده به تحکیم روابط بازرگانی بین دو کشور و با علاقه به تسهیل بیشتر موافقتنامه بازرگانی برای هموار کردن عملـیات بازرگانی بین دو ملت، موافقتنامه بازرگانی فی مابین را اصلاح کردند که بر اساس این اصلاحیه، علی‌رغم مقررات این موافقتنامه، طرفهای متعاهد توافق کردند که حقوق مالکیت معنوی را طبق قوانین و مقررات خود موردتوجه و حمایت قرار دهند و کالاهایی که به سرزمین طرفهای متعاهد وارد می‌شود، باید با استانداردهای اجباری یا سایر استانداردهای ضروری مقرر در قوانین یا مقررات کشور واردکننده سازگار باشد.

بر اساس این قانون، هرگونه اصلاح یا تجدیدنظر در این موافقتنامه به صورت مکتوب خواهدبود و طرف ها، یکدیگر را از تکمیل الزامات قانون اساسی مربوط به خود برای لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه یا تجدیدنظر مزبور آگاه خواهندکرد.

بر این اساس، این اصلاحیه منوط به تصویب طرفهای متعاهد طبق الزامات قانون اساسی مربوط آنها خواهدبود و از تاریخ مبادله اسناد تصویب توسط طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک لازم‌الاجرا خواهدشد.

