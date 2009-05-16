به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای داستان راستان، حماسه حسینی، انسان کامل، مسئله حجاب و نظام حقوق زن در اسلام از جمله آثار این متفکر انقلاب اسلامی است که با استقبال گسترده‌ای روبرو شده است.

در نمایشگاه امسال مجموعه آثار استاد مطهری با همکاری مرکز علوم تحقیقات کامپیوتری نور(قم) به صورت نرم‌افزار نیز عرضه می‌شود. مجموعه سخنرانی‌های استاد مطهری 10 لوح فشرده به صورت MP3 شامل مجموعه 306 ساعت سخنرانی ایشان در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

"نو معتزلیان" پر فروش‌ترین کتاب انتشارات نگاه معاصر

کتاب "نو معتزلیان" تالیف محمدرضا وصفی پر فروش‌ترین کتاب انتشارات نگاه معاصر بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بوده است.

این کتاب درباره گفتگو با شخصیت‌های بر جسته جهان اسلام و شامل مباحث بازخوانی مفاهیم اسلامی، میراث گفتمان جهان وطن و عقلانیت نقادانه بر فلسفه شرق است.

ظهور نو معتزلیان از زمان سیدجمال الدین اسد آبادی شروع شد و در حال حاضر نمایندگانی همچون حسن حنفی و نصر حامد ابوزید آن را احیا کرده‌اند. نومعتزلیان به جنبه‌های علمی و کاربردی اسلام در حیات فردی اجتماعی سیاسی تاکید دارند و پیوسته به پیوند بین عقل و وحی اشاره می‌کنند.

کتاب عکس‌های خسرو شکیبایی ورق خورد

کتاب "خسرو شکیبایی" در خانه فرهنگ و هنر گویا در بخش بین الملل نمایشگاه رونمایی شد.

الهام قره‌خانی مولف این اثر، آن را مجموعه‌ای از گفتگوها و نظریات تحلیلی و تخصصی و در عین حال صمیمانه برخی از منتقدان، نویسندگان و بازیگران دانست که از زوایای مختلف به ارزیابی شخصیت زنده یاد خسرو شکیبایی پرداخته‌اند و از دیدگاه هنری و شخصی خویش جایگاه و ویژگی‌های هنری این هنرمند را تحلیل کرده‌اند.

وی در خصوص عکس‌های کار شده در این مجموعه هم گفت: در این اثر مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی و بازیگری زنده یاد خسرو شکیبایی و همچنین از آثار پیام ایرانی، عکاس با تجربه و هنرمند استفاده شده است.

قره‌خانی افزود: این اثر توسط انتشارت خانه فرهنگ گویا به مدیریت ناصر میر باقری و همچنین کمک بی دریغ پروین کوشا، همسر مرحوم خسرو شکیبایی و با مشاوره و راهنمایی امیر مهتاش مهدوی به دو زبان انگلیسی و فارسی جمع‌آوری شده است .

اولین اثر مستند الهام قره‌خانی نیز با عنوان زندگی‌نامه جمشید مشایخی به کارگردانی امیر مهتاش مهدوی و گویندگی پرویز پرستویی در ماه‌های آینده به بازار عرضه خواهد شد.

ارائه اولین نسخه دیجیتالی جامع احادیث اهل بیت (ع)

اولین نسخه دیجیتالی جامع احادیث اهل بیت (ع) با ترجمه فارسی در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شده است.

در این نسخه دیجیتالی علاوه بر متن و ترجمه کامل 233 عنوان کتاب در 381 جلد از منابع روایی و دسترسی به تفسیر آیات در متون روایی، امکان مشاهده و ترجمه احادیث به زبان فارسی و مقایسه هم زمان با متن عربی وجود دارد.

متن کامل 10 دوره لغت نامه عربی و فارسی در 62 جلد با قابلیت جستجو از طریق ریشه و مشتق – جستجوهای متنوع و پیشرفته در تمام متون از طریق کلمه و عبارت – قابلیت‌های متنوع پژوهشی در این نسخه دیجیتالی گنجانده شده است.

دیوان حافظ با آیات نور همراه شد

دیوان حافظ با عنوان تلمیحات قرآنی و آیات نور، کتاب منحصر به فرد مرکز نشر محمد است که در نمایشگاه بیست و دوم ارائه شده است.

در این اثر منحصر به فرد در کنار اشعار، تلمیحات قرآنی الهام گرفته شده از آیات شریف قرآن نیز آمده است. این اثر را دکتر مصطفی بادکوبه‌ای هزاوه‌ای به همراه خوشنویسی سید احمد میرخانی بر اساس نسخه علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی گردآوری کرده است.

طبق سروده حافظ "هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم" در این کتاب تمام غزلیات حافظ با قرآن مطابقت داده شده است.

الگوی مصرف را از دیدگاه فقه و معارف اصلاح کنید

کتاب الگوی مصرف از دیدگاه فقه و معارف به مناسبت نامگذاری سال اصلاح الگوی مصرف در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شده است.

این کتاب به مناسبت نامگذاری سال اصلاح الگوی مصرف توسط محسن اسماعیلی و از سوی انتشارات همشهری منتشر شده است. کتاب پیامبر اخلاق و اخلاق ما از کتاب‌های دیگر اسماعیلی است که از سوی نشر شهر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شده است.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ساعت 20 امشب به کار خود پایان می‌دهد.